“Perkátán központi elhelyezkedéssel, de mégis csendes utcában, 100 m2-es családi házat kínálok megvételre, 1.460 m2-es telken! Akár több generációnak is alkalmas lehet!!

A ház az 1950-es években épült, vegyes falazattal és kátrányos alappal. A nappali mellett, 3 szoba van, tágas konyha, fürdőszoba (wc-vel egyben) valamint tágas előtér, melyből egy kényelmes étkezőt vagy télikertet is ki lehet alakítani, ennek végleges funkcióját leendő tulajdonosa álmodhatja meg.

Részletesen a felújításról

- nyílászárók korszerűsítése - új műanyag hőszigetelt ablakok (fix és bukó nyíló, utóbbi redőnnyel is felszerelt), új műanyag bejárati ajtó

- víz, csatorna és villanyvezetékek teljes cseréje (csatornában újra húzva), az áramhálózat teljesítményének bővítése 3 x 20 Amperra

- új villanyóra és biztosítékdoboz

- a falak festve, tapétázva vannak

- a szobák laminált lap burkolatot kaptak, a többi helységben járólap van ( konyha, fürdőszoba) valamint az előtérben pvc

- a biztonságról riasztó rendszer gondoskodik

A tető jó állapotban van, cserép héjazattal. A födém nincs szigetelve. Az otthon melegét elektromos padlófűtés biztosítja, valamint a gázkonvektorok bármikor vissza-, majd üzembehelyezhetőek. A fürdőszobába elektromos törölközőszárítós radiátor adja a meleget, mely még nem került felszerelésre. A meleg vizet villanybojler szolgáltatja. Az utcafronti szobában és a gardróbnak megálmodott szobában is látszó gerendák ékesítik a mennyezetet, kényelmes belmagassággal, mely a többi helyiségben is abszolút élhető. Az előtér és a kisszoba álmennyezetet kapott, mely még nincs véglegesítve, így azt is saját elképzelés szerint lehet még alakítani.

Amit fontos tudni, hogy garázs is van, illetve egy kb 25 m2-es melléképület is, mely jelenleg tárolási funkciókat tölt be, de akár külön lakrésszé, vagy dolgozószobává is alakítható! A telek tágas 1.460 m2-es, alakját tekintve négyszög alakú. Remek lehetőség ha veteményesben, vagy szabadidős tevékenységben gondolkodik valaki, mindennek van hely. Ajánlom családosoknak, vagy családalapítás előtt állóknak, de akár tágas teret igénylő egyedülállóknak is remek választás lehet. Perkáta, Dunaújvárostól kb 20 km-re, Budapesttől 75 km-re helyezkedik el. Több helyről megközelíthető az M6-os autópálya is. Buszközlekedés fejlett, a településen iskola, óvoda, bölcsőde, gyógyszertár, orvosi rendelő, pékségek, boltok, posta található. Ezek az ingatlantól, gyalogosan is pár perc alatt elérhetők. [...]”

