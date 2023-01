Hallgassák meg a dr. Képes György, Nagykarácsony és vidéke elismert és közkedvelt, ma már nyugalmazott állatorvosának rövid történetét. Igaz, hogy a nyers információ akár egy könyvet is kitöltene, de most csak a könnyebb részleteket mutatjuk be. A szakmai karrierjének mi úgy mondjuk, hogy az első szakasza 1975-től 2022-ig tartott. A doktor úr megállíthatatlanul és elhivatottan mesél az elmúlt évtizedek hazai haszonállat-gazdálkodásáról, kitekint a falusi emberek háztájijába, és közben végig érezzük, hogy az egyetemistakoráig pesti fiú, miért találta meg a gyökereit vidéken is.