A szlovén elszakadás egyik fő ideológusa Milan Kučan szlovén politikus volt. A Muravidéken 1941-ben evangélikus családba született és magyar gyökerekkel is rendelkező államférfi, később jogot tanult a ljubljanai egyetemen, majd 1986-ban a szlovén kommunista párt vezetője lett. Abban az időben már folyamatosan erősödtek a liberális és demokratikus tendenciák a szlovén társadalomban és a pártban egyaránt. Kučan is kiállt az emberi jogok és az európai demokratikus értékek mellett, és egyre keményebb ütközéseket vállalt Szerbiával és a Slobodan Milosevics vezette belgrádi rendszerrel szemben.

A jugoszláv hadsereg fegyveresei a szlovén–horvát határon 1991. július 4-én Fotó: Europress/Joel Robine/AFP

Tíznapos háború

1990. január 23-án Kučan a szlovén pártdelegáció élén kivonult a Jugoszláv Kommunista Szövetség kongresszusáról, ez volt a délszláv rendszer összeomlásának első lépése. Visszatérve Ljubljanába, egyik vezetője lett a rendszerváltás eseményeinek. Szlovénia és Horvátország először nem akart kiválni a jugoszláv szövetségből, hanem egy lazább föderációban gondolkodtak, de Slobodan Milosevics ezeket a törekvéseket rendre elutasította, így nyilvánvalóvá vált, hogy Kučan a békés elszakadási törekvések élére áll. A decemberi népszavazás után fél évvel, 1991. június 25-én Szlovénia kikiáltotta függetlenségét. Az ünnepséget megszakította a jugoszláv hadsereg támadása, azzal elkezdődött a 10 napos háború, ami az 1991. július 7-én aláírt brioni nyilatkozattal ért véget. Annak megfelelően október 25-én az utolsó jugoszláv katona is elhagyta Szlovéniát. A kicsi, de fejlett országnak akkor alig volt képzett katonasága, de megalakult a polgárokból szervezett Szlovén Népierő, amely gyenge fegyverzetével is eredményesen vette fel a harcot a szinte kizárólag szerb nemzetiségű katonákból álló Jugoszláv Néphadsereggel.

A szerb támadás nem volt erőteljes, ugyanis Horvátországgal és főleg Bosznia-Hercegovinával ellentétben a szlovén lakosság nagyon kis százaléka volt idegen nemzetiségű. Ezért a szlovén lakosság egyöntetűen ellenállt a Jugoszláv Néphadsereg támadásával szemben. A függetlenség kivívása után az ország alkotmányát 1991. december 23-án fogadták el, és Milan Kučan lett Szlovénia első köztársasági elnöke. Az állam függetlenségét 1992-ben már nemzetközi szinten is elismerték, és még abban az évben teljes jogú tagállamként felvették az ENSZ-be, majd később tagja lett az Európai Uniónak is.

Egybe olvasztott nemzetek

A II. világháború kezdetén Jugoszlávia széthullott, majd a világégést követően Tito és kommunistái kerültek hatalomra, akik vasszigorral irányították a délszláv államot. Jugoszlávia 6 köztársaságból és 2 autonóm tartományból állt: Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Macedónia. Szerbián belül létezett a Vajdasági és a Koszovói Autonóm Tartomány, amelyek még a Tito idejében elfogadott 1974-es alkotmány értelmében szinte azonos jogkörökkel rendelkeztek, mint a többi köztársaság, így egyenrangúvá váltak magával Szerbiával is. Ez már akkor kiváltotta a szerb nacionalisták haragját, de az erős központi hatalom ellen nem mertek fellépni, várták a kedvező időpontot, ami Tito halála után be is következett. A titói vezetés a többi szocialista országhoz hasonlóan nyugati hiteleket vett fel, hogy fenntarthassa hatalmát, ami a későbbiekben komoly feszültségekhez vezetett. Tito halála után ugyanis a külföldi bankok követelni kezdték a hitelek törlesztését, ami akkor már több tízmilliárd dollárra rúgott. A közben megerősödő szerb politikai elit, amely maga mögött tudta a jugoszláv hadsereg zömében szerb és monte­negrói tagjainak a támogatását, azt szerették volna, ha az adósságrendezés nagy részét a fejlettebb Szlovénia, Horvátország és a Vajdaság vállalná. Azok ezt elutasították, majd a ’80-as évek második felében, főleg amikor Szerbiában a nacionalista politikus, Slobodan Milosevics került hatalomra, komoly feszültség keletkezett. Milosevics egyik első tevékenysége az volt, hogy megszüntette a Vajdaság, illetve Koszovó autonómiáját, és egyszerűen beolvasztotta a két tartományt Szerbiába, ami hatalmas felháborodást okozott a többi köztársaságban. Szerbia, Montenegró valamint Bosznia és Horvátország szerb lakosai viszont a döntést óriási lelkesedéssel fogadták. Látva a szerb törekvéseket, 1991. június 25-én Szlovénia és Horvátország kikiáltotta függetlenségét, ezzel elkezdődött a délszláv polgárháború, ami végül is Jugoszlávia széteséséhez vezetett.

Szlovénia, a hegyi ékszer

Teljes nevén Szlovén Köztársaság, Közép-Európa déli részén, az Alpok lábánál terül el. Nyugaton Olaszország, délnyugaton az Adriai-tenger, délen és keleten Horvátország, északkeleten Magyarország, északon pedig Ausztria határolja.

Fővárosa Ljubljana közel 280 ezer lakossal. Szlovéniában 2,1 millió ember él, a lakosság 89 százaléka szlovén, de élnek horvátok, bosnyákok, szerbek, olaszok és magyarok is az országban. A magyar és olasz határ melletti területeken a szlovén mellett a magyar és az olasz nyelv is hivatalos. Ipara fejlett, elég csak a hazánkban is népszerű Gorenje termékekre gondolni. Az ipar fejlesztése már Jugoszlá­via idejében kezdődött el, mivel Szlovénia már akkor rendelkezett szakképzett munkaerővel, a nyersanyag pedig a többi délszláv köztársaságból érkezett. Ezért a függetlenség kivívása után Szlovénia első dolga az volt, hogy visszaszerezze az elvesztett piacokat és a nyersanyagbázist. E törekvése részben sikerrel járt, mert a volt jugoszláv lakosság bízott a szlovén termékek minőségében.

A turizmus is fejlett: az ország vízfolyásokban és tavakban gazdag, a Trig­lav-hegy lábánál ered a Száva folyó. Mindenkinek ajánlom, ha teheti, egyszer látogasson el a festői Bled településre, amely Északnyugat-Szlovéniában, a Felső-Krajna régióban, a Júliai-Alpokban található, és egy nagyon kedvelt turistaközpont. A közel ötezer lakost számláló Bled legnagyobb látványossága a gleccser vájta Bledi-tó, amelynek a legnagyobb mélysége 30 méter. A tó területe 145 hektár, 2,1 km hosszú és 1,4 km széles, a vize pedig kristálytiszta. Felette egy szirten az emblematikus bledi vár látható. Dunaújvárostól nincs is nagyon messze, mindössze 500 km, és szinte végig autópályán lehet közlekedni. Szlovénia az erdőterület nagysága alapján a harmadik helyen áll Európában, Finnország és Svédország után.

Kis ország, komoly múlt

A területet az ókorban illír és kelta törzsek lakták, majd a Kr. e. I. századtól római uralom alatt állt. A VI. századtól szláv törzsek, a mai szlovének elődei telepedtek meg itt, akik a VIII. század végén felvették a nyugati kereszténységet. A korabeli szlovén területek frank uralom alá kerültek, 788-tól Nagy Károly birodalmának része, majd 843-tól a keleti frankok őrgrófsága lett. 1278-tól 1918-ig a Habsburg Monarchia olvasztotta magába. Az első, latin írásos szlovén nyelvemlékek, a Freising-­kéziratok 1000 körül keletkeztek. A középkorban az akkori szlovénség jelentős része Magyarország területén élt.

Az Osztrák–Magyar Monarchia 1918-as összeomlása után a szlovének csat­lakoztak a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz, amely 1929-ben a Jugoszláv Királyság nevet vette fel. Az új ország egy összetákolt államként jött létre az I. világháború után, egy közepesen fejlett északi és egy elmaradottabb déli résszel. A hatalmat a szerb királyi család gyakorolta, ami kiváltotta a horvátok, szlovénok és a macedónok nemtetszését. A II. világháború alatt Szlovénia területe német, olasz és magyar megszállás alá került, majd 1945-től a szocialista Jugoszlávia egyik önálló tagköztársasága lett.

A mai szlovén államszervezet élén a köztársasági elnök áll, akit 5 évre választanak népszavazással. A miniszterelnököt és a kormányt a parlament választja meg. A kétkamarás szlovén parlament a nemzetgyűlésből és a nemzeti tanácsból áll: a 90 fős nemzetgyűlés tagjait részben közvetlenül, részben pedig listás szavazatok alapján választják meg. A nemzeti tanács 22 tagja gazdasági, szociális és további érdekcsoportok jelöltjeiből áll, valamint 1-1 képviselője van a két hivatalos nemzeti kisebbségnek, a magyaroknak és az olaszoknak is. A Szlovéniában élő kisebbség (magyarok és olaszok) jogait az alkotmány határozza meg, lehetőséget adva az anyanyelv széles körű használatára is.

