– Éveken keresztül szerveztünk ilyen megmozdulásokat az ország több pontján. Itt Dunaújvárosban legutóbb négy évvel ezelőtt volt, nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek erre a programra. Akkor óévbúcsúztatónak hívtuk, ez most újévköszöntő rendezvény. Járunk egyet a Duna-parton a domb­oldalon, utána pikniket tartunk, mindenki hozott magával valami finomságot. Beszélgetés és barátkozás a további program, ez egy remek közösségformáló találkozó – összegezte Kissné Sztankó Katalin.

– Korábban egyesületek szervezték, ez most egy magánkezdeményezés. Az én tenyészetemből sok kutya érkezett a találkozóra, nagyon jó érzés újra látni őket, itt találkozhatnak a testvéreikkel. Sok embert sikerült megszólítani és elhívni, nemcsak a városból és környékéről érkeztek, hanem például Bajáról, Kecskemétről, Velencéről, Paksról, Pilisről. Rendszeresen ide járunk a Duna-partra, ismerem a környéket, most érkeztek olyan dunaújvárosi bernipásztor-tulajdonosok, akikkel régen találkoztam, erre is jó egy ilyen rendezvény, hogy kapcsolatokat építsünk.

A berni pásztor Fotók: Laczkó Izabella

– Véletlenül találtam rá erre a kutyafajtára, egy kiállításon jártam, amikor ránéztem egy berni pásztorra, egyből tudtam, hogy nekem egy ilyen kutya kell, ennek már 27 éve volt, és 25 éve születnek nálam kiskutyák. Beleszerelmesedtem ebbe a kutyafajtába, nagyon szeretem a természetét. Van egy kutyám, együtt járunk óvodákba, bölcsődékbe, terápiás jelleggel. Bármire meg lehet tanítani, igazi családi kutya. Régen a Svájci-Alpokban, gazdaságokban őrizték a háziállatokat és a portát, húztak tejeskocsit, ma már elsősorban családi ebek. Népszerű fajta az országban, főleg az elmúlt 10–15 évben választanak egyre többen ilyen kutyát. Ez azzal jár, hogy az állomány felhígul, de a tenyésztőszervezetek sokat tesznek annak az érdekében, hogy ezt a folyamatot visszafordítsák, remélhetőleg hosszú távon meglesz ennek a pozitív hatása. Sajnos viszonylag rövid életűek, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a fajtából, szűréseket végeznek ennek érdekében – mondta el kérdésünkre Kissné Sztankó Katalin.