A gyarmatok fenntartásán túllépett az idő, önállóságot vívtak ki maguknak

A francia gyarmati uralom alól a három indokínai ország 1950. december 30-án ugyan felszabadult, de a vietnámi nép számára csak azután kezdődött el az igazi megpróbáltatás, mert ­nemsokára az amerikaiak ellen vették fel a harcot. A vietnámi háború alapvetően a francia gyarmati hadsereg 1954-es vereségével kezdődött, amikor is az ideiglenesen kettéosztott Vietnám újraegyesítését célozták meg, immár a nagyhatalmak beavatkozásával. A Kínai Népköztársaság és a Szovjetunió a kommunista Észak-Vietnámot támogatta, amíg az idő közben beavatkozó Amerikai Egyesült Államok Dél-Vietnámot. Az amerikaiak a délnek utalt segélyekért politikai reformok végrehajtását követelték. A konfliktust tetézte, hogy Peking és Moszkva a délkelet-ázsiai befolyásért egymással is versengett, miközben Amerika katonailag lépett fel Indokína területén, mert meg akarta őrizni ottani presztízsét.

Francia uralom alatt

Franciaország katonai hódításaival 1859 és 1887 között létrehozta a Francia Indokínát, vagyis az Indokínai Uniót, amely magában foglalta e három országot. Az uniót föderális alapon szervezték meg, központja Hanoiban volt, egy kormányzó vezette és közvetlenül Franciaország alá rendelték. A francia oktatási rendszert vezették be, s nyitottak egy francia egyetemet is. A gyarmatosítással szembeni ellenállás már az 1920-as évek elején elkezdődött, ami párosult egy parasztlázadással is, de a franciák ezt brutálisan leverték, több mint 10 ezer embert megöltek és 50 ezret pedig deportáltak. A francia igazgatás jelentős politikai és kulturális változásokat hozott a vietnámi, kambodzsai és laoszi társadalmakban. A gyarmattartók nyugati jellegű, modern oktatási rendszert alakítottak ki, és széles körben népszerűsítették a kereszténységet. Ültetvényes gazdálkodást vezettek be, dohányt, indigót, teát és kávét szállítva Franciaországba. A helyiek önkormányzati és polgárai igényeivel viszont nem sokat törődtek.

A II. világháború során Franciaország német megszállás alá került, mindez ürügyül szolgált a Japán Császárságnak mint Hitler szövetségesének, hogy bekebelezze a volt francia és holland gyarmatokat. 1940 szeptemberében a japánok engedélyt kaptak a Vichy-kormányzattól (németbarát francia hatalom), ami magában foglalta a repülőterek és kikötők szabad használatát. A japán megszállók ellen hamar kibontakozott a fegyveres harc, az elfogott helyi ellenállókkal a japánok kegyetlenül elbántak, de mind­ennek ellenére a felkelések csak erősödtek.

A győztes szövetséges hatalmak Potsdamból felszólították Japánt a fegyverletételre. Mivel Japán nem volt hajlandó feltétel nélkül kapitulálni, ezért az amerikaiak mindössze néhány nappal a potsdami konferencia után az atombomba bevetéséről döntöttek. 1945. augusztus 6-án Hirosima városára, majd három nappal később Nagaszakira dobták le a pusztító fegyvert, ami több tízezer ember halálát okozta, és a szigetország fegyverletételéhez vezetett.

1950: A francia tengerészgyalogosok partot érnek Annam partjainál

Bevetni a légiót

A világégést követően a franciák vissza akartak térni volt gyarmataikra, és ott szerették volna folytatni, ahol a háború előtt abbahagyták, de mindez kiváltotta a helyiek ellenszenvét, és új ellenállás bontakozott ki. Ho Si Minh gerillaharcosai a japánok elleni küzdelmek során komoly harci tapasztalatra tettek szert, amit kamatoztatni tudtak a franciák ellen. A kommunista Kínai Népköztársaság megalakulása csak rontott Párizs helyzetén, Mao Ce-tung komoly segítséget adott elsősorban a vietnámi felkelőknek, amíg a franciák bevetették a híres idegenlégiót, illetve rengeteg afrikai katonát vezényeltek át Délkelet-Ázsiába.

Laoszban a japán kivonulás után, 1946-ban a franciák újra meghódították az országot, de már korlátozott autonómiát biztosítva a helyiek számára. Az Indokínai Kommunista Párton belül megalakult egy laoszi mozgalom, amely az ország teljes függetlenségéért harcolt. Ezt 1949-ben kiáltották ki, de csak 1954-ben, a genfi konferencián ismerték el Laoszi Királyság néven.

Kambodzsában 1945-ben Norodom Szihanuk király kikiáltotta a függetlenséget, de ezután az országot ismét francia csapatok foglalták el. Végül további nyolcévnyi francia uralom és hosszú tárgyalások után 1953. november 9-én Kambodzsa függetlenné vált. 1954-re az indokínai háború népszerűtlenné vált már a francia lakosság körében is, de Franciaország belpolitikai helyzete miatt nem tudott kiszakadni a konfliktusból. Az Amerikai Egyesült Államok politikai és pénzügyi támogatást nyújtott Franciaországnak, a költségek 80 százalékát vállalva magára. Mindennek ellenére hétévnyi véres harc után, 1954-ben egy észak-vietnámi falu, Dien Bien Phu közelében elterülő völgyben lezajlott csatában, a vietnámiak döntő győzelmet arattak a franciák felett. Mindez megpecsételte Francia Indokína sorsát, pedig Franciaország igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy már nem gyarmati politikát folytat, hanem egy kommunistaellenes harcot. Az indokínai háború több mint 500 ezer áldozatot követelt, ennek vetett véget a genfi egyezmény, itt lett végérvényesen Laosz és Kambodzsa független állam, Vietnámot pedig kettéosztották. Az utolsó francia katonák 1957. január 10-én távoztak a térségből, helyüket fokozatosan amerikai katonai tanácsadók foglalták el, akik megalakították a Dél-Vietnámi Köztársaság hadseregét. A térség népe, de elsősorban a vietnámiak számára ezután kezdődött el a földi pokol, ugyanis elkezdődött az amerikaiak elleni vietnámi háború, amely közel húsz évig tartott.

A háború hatása

Párizsban 1973. január 27-én aláírták a békeszerződést, ezt követően az Amerikai Egyesült Államok kivonult Vietnámból. Az amerikai támogatás nélkül maradt Dél-Vietnám katonailag meggyengült, és az északiak a párizsi békeszerződésben vállalt kötelezettségeiket megszegve, lerohanták a déli országrészt, elfoglalták annak fővárosát, Sai­gont, majd a két országrész 1976-ban Vietnámi Szocialista Köztársaság néven hivatalosan is egyesült. Saigont átnevezték Ho Si Minh-városra, utalva az egykori észak-vietnámi elnökre. A vietnámi háborúban egyes becslések szerint 3 millió ember veszítette életét, az USA-nak több mint 58 ezer katonája esett el. Sok amerikainak volt vietnámi felesége vagy kapcsolata, az ezekből született gyermekeket a kommunista hatalom megbélyegezte és átnevelő táborokba hurcolta.

Vietnám ma egyike a világ leggyorsabban fejlődő országainak, hivatalosan továbbra is elkötelezett a szocializmus mellett, de ugyanakkor gazdaságpolitikája egyre kapitalistábbá vált. A közel százmilliós ország mai fővárosa Hanoi, területe pedig majdnem 332 ezer négyzetkilométer. Az ország nemzeti nyelve a vietnámi, amit a lakosság többsége beszél. Többnyire nem követnek semmilyen szervezett vallást, hitviláguk a buddhizmus, konfucianizmus és taoizmus ötvözete, amely párosul a különböző népi vallásokkal.

Gyarmatból önállósodva

A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság tengerektől elzárt, szocialista köztársaság Délkelet-Ázsiában, az Indokínai-félszigeten. Keletről Vietnám, délről pedig Kambodzsa határolja, északnyugatról Kína és Mianmar. A közel 7 milliós ország hosszú, megszállásokkal tarkított történelme után 1949-ben vált teljesen függetlenné. A francia gyarmati uralom után húszévnyi polgárháború következett, majd a kommunisták vették át a hatalmat. Fővárosa Vientián. Egyetlen párt létezik, a Laoszi Népi Forradalmi Párt, politikáját a párt 11 tagú központi vezetősége és az 55 tagú Központi Bizottság irányítja. Az állam feje az elnök, akit a parlament választ ötéves időszakra. A miniszterelnököt az elnök jelöli ki és a parlament hagyja jóvá. A parlament 115 tagját 5 évre választják meg, Laosz 1991-ben kapott új alkotmányt. Lakosai többsége buddhista.

Kambodzsa Magyarországnál csaknem kétszer nagyobb ország a Thai-öböl partján. A francia uralom alól felszabadult országra sokáig a polgárháború volt jellemző. A több mint 16 milliós ország fővárosa Phnompen, mai kormányformája pedig parlamentáris monarchia. Az állam feje a király, de csak reprezentációs feladatokat lát el, a valódi hatalom a miniszterelnök és annak kormánya kezében van. A kétkamarás parlament a 62 tagú szenátusból és a 125 fős nemzetgyűlésből áll. A szená­torok hivatali ideje hat év, a nemzetgyűlés tagjait közvetlenül öt évre választják. A lakosság 97,6 százaléka khmer nemzetiségű és buddhista.

Felhasznált irodalom

Jean Balazuc: Dien Bien Phu 1953. november 20. 1954. május 7., L’Harmattan, 2020.

Szegő Iván Miklós: 50 éve ért véget a Dien Bien Phu-i csata. 2004.

Győri Sándor, Szarvas Péter: Harcok és győzelem Vietnamban, Kossuth, Bp., 1977.

Jean Claude Soumille: Francia katonai repülés Indokínában 1946–1954.

Feith László: A legyőzhetetlenség mítoszának vége. 2005.

Vo Nguyen Giap: A népi háborúról, Zrínyi, Bp, 1976

Jacques Valette: Az indokínai háború 1945–1954. Armand Colin, 1994.