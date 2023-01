1962 szeptembere: már a felkelés is nehezen ment, amolyan pityergősen. Ahogy közeledett az indulás pillanata, úgy nőtt bennem az ellenállás, én bizony nem megyek sehova! Igyekezni kellett, mert apám korán indult a munkahelyére. Húztam-vontam magam, néha még toporzékoltam is. A nagy kaput átlépve teljes zokogásban törtem ki, engem ne hagyjanak itt! Később a szökés gondolata is megfogant bennem, de a pelusos fenekem nem fért át az udvari játszótér kerítésének hézagán. Aztán mégiscsak megbarátkoztam hosszú idő elteltével a helyzettel. Azért a reggeli hisztik olyan könnyen nem maradtak el... (A szerző visszaemlékezése – a szerk.)

Közös az érdeklődés, nagy lesz majd a barátság

2023. január 2.: Mezőfalva, reggel 8.45. Kilencre volt hirdetve a nyitás a Manókuckó bölcsődénél, de már előtte több család várt a belépésre. Vidám, cseppet sem félős, kíváncsi apró tekintetek fürkészték a főbejáratot. Nem bújtak el a mama szoknyája mögé. Se sírás, se toporzékolás. Inkább türelmetlenség, mikor nyílik az ajtó, ami mögött oly sok csoda várhat ránk – ilyen kifejezéseket olvashattunk le a gyerkőcök arcáról a bölcsőde nyitását megelőző pillanatokban.

Hatvanegy év az időugrás, amelyben nemcsak az évek száma haladt előre, de korunk kisgyermekeinek bölcsődei élete is. Ma sokkal színesebb és ingergazdagabb környezetet biztosítanak az intézmények, mint sok évvel ezelőtt. Modern, tágas, világos és minden tekintetben felszerelt a bölcsőde. Az elmúlt években a kormány szándéka szerint kiemelt beruházás volt a települési bölcsődei férőhelyek növelése, amihez nagyon komoly uniós és saját erőforrások is társultak. Dunaújváros környékén az elmúlt egy, másfél évben Kisapostagon, Nagyvenyimen, Baracson és Mezőfalván épült bölcsőde. Ez utóbbit vették birtokba a gyerekek az év első munkanapján.

Pankotai Noel Csaba (középen) hamar beilleszkedett

Pillanatok alatt a fogason landoltak a kabátok, amint beérkeztek az öltözőhöz a családok, és irány a csoportszoba! Volt, akinek ismerős a bölcsődei világ, mert Dunaföldvárról hozták át az új intézménybe. Akadt, aki a tesókkal jött, így bátran merült el a színes labdafürdőben. Hét hónapos volt a legkisebb, őt azért még másként kellett kezelni, de ez sem okozott nehézséget a gondozóknak. A bölcsőde nyitása óriási dolog, hiszen ilyen állami, önkormányzati fenntartású intézménye még nem volt a településnek. A nyitásra eljött Borbély Anikó jegyző társaságában Márok Csaba polgármester is, hogy együtt örüljenek az első megtett lépéseknek. Az intézményben két csoportszobában összesen huszonnyolc fő gondozására nyílott lehetőség. A húsz beiratkozóból az első nap heten jelentek meg. Közülük a Kis család anyukája elmondta, nagyon nagy könnyebbség számukra a bölcsőde, mert visszatérhet dolgozni. A beszoktatással sem lesz probléma, mert gyermekük eddig Dunaföldváron volt ilyen intézményben.

Megkérdeztük a nyitásról Márok Csaba polgármestert is. – A különleges pillanatot mi sem mutatja jobban, mint hogy itt ülünk a jegyző asszonnyal a csoportszobában, és nekünk is nagyon fontos ez a nap. Hosszú folyamaton vagyunk túl, amiben tervezés, kivitelezés, engedélyezés szerepelt a megoldandó feladatok között. Mára pedig eljutottunk a megnyitás pillanatához. Már decemberben megérkezett az engedélyünk, de nem akartuk az ünnepekbe még belezsúfolni. Január másodikán nyugodtan és rendben indulhatott. Mint gyakorló nagypapa is úgy látom, szenzációsan jó helye lesz a gyerekeknek. Ingergazdag környezetben lehetnek. Aranyosak a gondozó nénik és nagyon odafigyelnek a gyerekekre. A szülőkkel közösen tart a beszoktatás. Hatalmas mennyiségű játék és egyéb foglalkoztató eszköz segíti a munkát. Amint látható, hamar birtokba vették a területet.

Márok Csaba a nagypapa szemével figyelte az első nap eseményeit

– Tehát ma már nem egy inkubátorközösség a bölcsőde? – kérdeztük. – Mindig egy kicsit több időt töltenek a gondozókkal a kicsik. És egyszer csak a szülők is elmennek. Végül majd azon veszik észre magukat, haza se akarnak menni. Végül pedig hadd tegyem hozzá, rendkívül büszkék vagyunk az új intézményünkre!

Ahogy hallottuk és láttuk, rendben, zökkenőmentesen indult a bölcsődés élet Mezőfalván. Februárban első közös programként már farsangot rendeznek a kicsiknek.