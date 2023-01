Nyílt napra hívta leendő hallgatóit szombaton délelőtt a Dunaújvárosi Egyetem (DUE). A M-épület 136-os előadójában elsőként dr. Pázmán Judit tudományos és kutatási rektorhelyettes köszöntötte az érdeklődőket. Bevezető előadásában részletesen bemutatta a DUE képzési kínálatát, és arról is szólt milyen plusz lehetőségek segítik a hallgatók útját egészen a diploma megszerzéséig.

– Egyetemünkön a hallgató nem pusztán csak egy Neptun-kód. A HASIT, valamint a tehetséggondozó és a mentorprogramjainkon keresztül mindent megteszünk annak érdekében, hogy minket választó diákok piacképes szakmai ismeretek birtokában lépjenek be a munkaerőpiacra, akár a duális képzések segítségével már a tanulmányi idejük alatt is. Minden fontos szerepet játszanak hazai és nemzetközi partnereink is.

Czakó Károly, az egyetem beiskolázási kampánycsapatának munkatársa az idei felvételi szezonban már érvényben lévő új szabályokról is szólva kiemelte: – Nőtt a felsőoktatási intézmények mozgástere, és egyes szakokra talán most könnyebb lesz bekerülni, mint a korábbi években, ám ez nem azt jelenti, hogy a diplomáért nem kell majd megdolgozni. Az elsőéves hallgatók más és más iskolákból érkeznek, gyakran eltérő tudással. A mi feladatunk, hogy mindenki számára biztosítsuk a lehetőséget, hogy szorgalommal és munkával pótolhassa esetleges hiányosságait. Az egyetemünkön a hallgatói lemorzsolódás kilenc százalékos, ez az országos átlagot tekintve egy kiváló mutató. Tehát, aki minket választ, az minden támogatást megkap, hogy elérje karriercéljait és hosszú távon is sikeres legyen a munkaerőpiacon.