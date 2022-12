Valószínűleg öregszem, ezért is vagyok egyre nyűgösebb, egyre nehezebben alkalmazkodom korunk „újításaihoz”. Már többször említettem, mennyire nem értek egyet azzal, ahogyan a nyelvünket kezeljük, ápoljuk. Az utóbbi időben arra lettem figyelmes, hogy a keresztnevek használata mennyire eburjánzott. Ezalatt értem, hogy bemutatkozásnál sokan csak annyit mondanak: Laci. Telefonban ugyanez: Attila vagyok! Hogy az általam ismert Attilák közül melyik, azt nekem kellene kitalálnom. Történet mesélésénél: eltört a lába Lajosnak! Melyik Lajosnak? Hát a Kati férjének. No, ebből találjam ki, kinek is tört el a lába...