Mivel teremthetjük meg a karácsonyi ünnep egyik fő hangulatelemét, ha nem a meghittséget kifejező dalokkal, magyar énekekkel, akár ismert slágerekkel. A Mennyből az Angyal, a Kiskarácsony, nagykarácsony, a Csendes éj, szentséges éj, az Ó, szép fenyő kezdetű dalok tényleg azok a zenei alkotások, amelyeket bárki bármikor el tud énekelni. Nemcsak a gyerekek énekelnek ünnep előtt a karácsonyi műsorokon, de sok helyen hagyomány, hogy a fa körül összegyűlve együtt fakad dalra a család.

– Nálunk az egyszerűségen van a hangsúly az ünnepi énekek tekintetében is. Mivel három gyerekünk van, így kisebb kórust alakítok velük együtt, és a férjem pedig vezényel bennünket. Ismert énekeket adunk elő, csak úgy a magunk szórakoztatására, vagy az épp nálunk lévő szeretteinknek – mondta lapunknak egy szekszárdi családanya, hozzátéve, hogy természetesen náluk is felcsendül a lejátszóból a zene, de ők mégis büszkék arra, hogy saját maguk is képesek emelni az ünnep fényét.

Egy középkorú családapa elmondta, hogy a családjuk az ünnepi időszakban szinte egyáltalán nem hallgat karácsonyi zenéket, mert ahogy fogalmazott – erre idő kellene, elmélyülés, és nincs sem időnk, sem olyan nagy elmélyült hangulatunk ilyenkor. Karácsonyi éneket szentestén szoktunk hallgatni, mikor kigyulladnak a ledfüzérek a karácsonyfán, majd az okostelefon gombját megnyomva felcsendül egy, maximum két dal, de igazán ez sem olyan jellemző nálunk – tette hozzá.

Egy Tolna megyei gyermekes családanya elmondta, hogy ők minden karácsonykor hallgatnak ünnepi zenét a Youtube vagy a Spotify szolgáltatásokról. Leginkább az angol karácsonyi zenéket szeretik, valamint kiemelte Judy Garland "Have Yourself a Merry Little Christmas" és a Wham "Last Christmas" című dalát.

Két dal, két érzés

A Wham "Last Christmas" dala 1984 év végén jelent meg, és azóta is uralja az ünnepi slágerlistákat, és még inkább előtérbe került azóta, hogy a dal író-producer-előadója George Michael 2016-ban elhunyt. A dalnak megjelenése óta számos feldolgozása készült igazán ismert előadóktól, mint például Ariana Grande, Gwen Stefani, Rita Ora vagy Taylor Swift.

Mariah Carey "All I Want for Christmas is You" című dala 1994-ben jelent meg, az énekesnő azóta is legnagyobb slágerének mondhatja. A két dal egyértelműen hazánkban is a legkedveltebbeknek számít a külföldi slágerek közül.