Már csak alig két hét maradt arra, hogy mindenki beszerezze a megfelelő karácsonyi ajándékot. A legtöbb nagy áruházban és kisebb üzletben is megindult a roham a termékekért. A könyves- és a játékboltokat ilyenkor jóval többen keresik fel, mint az év másik hónapjaiban. Az egyik játékkereskedő cég felmérése szerint az ünnepi időszak legnépszerűbb játékai a társas, a kártya, a legó és a kreatív fejlesztőeszközök. Sokan vásárolnak még autót, játékbabát, babakocsit, bébijátékot, plüssöket, játékfigurát, valamint diavetítőt és diafilmet is.

Röhrigné Radvánszky Zsuzsanna, a kaposvári Játékváros tulajdonosa társlapunk megkeresésére elmondta, az igazi karácsonyi ajándék a társasjáték. Nemcsak a szülők veszik meg a gyerekeiknek, hanem nagyon sok, harmincas éveiben járó felnőtt is vásárol magának valamilyen társast. – Természetesen minden évben vannak slágertermékek, idén a Mancs őrjárat hódít – emelte ki a Játékváros tulajdonosa. – A gyerekeknek színezők, autók, plüssök és társasjátékok is készültek ebben a témában. A játékgyártók a kislányokra is gondoltak, nekik a Jégvarázs köré találtak ki különböző játékokat – mondta Röhrigné Radván­szky Zsuzsanna.

A Játékváros tulajdonosa hozzátette, a játéklaptop és táblagép is kedvelt ajándék ilyenkor. Sokan félve vásárolják meg, azonban úgy fejlesztették ki ezeket a termékeket, hogy okosítják a gyerekeket. A nagyszülők a „klasszikus” játékokat, a babákat és a kártyákat keresik a polcokon. A játékboltok tapasztalatai szerint, a legó megunhatatlan ajándék már évtizedek óta, ráadásul a régi építőkockák tökéletesen passzolnak az újakhoz. A rendőrség, a tűzoltóság és a mentőállomás mindig népszerű, de újabb témák is megjelennek évről évre.

A drágulás a játékokat sem kerülte el az elmúlt egy évben. Sok termék 15-20 százalékkal kerül többe, mint tavaly ilyenkor. Azonban a dollár és az euróárfolyam változása miatt van, amiért ennél is többet kell fizetni. – Magyar gyártók már alig vannak, szinte minden külföldről érkezik. A szállítási költségek most nagyon sokba kerülnek – hangsúlyozta Röhrigné Radvánszky Zsuzsanna. Emiatt a vásárlók egy része alaposan megnézi a játékok árát, és ez is befolyásolja őket abban, hogy milyen ajándékot tegyenek majd a fa alá. A tapasztalatok szerint a tehetősebbek ilyenkor több tízezer forintot is elköltenek játékra, de van, aki 5000 forintnál húzza meg a határt.

Forrás: (sonline.hu)