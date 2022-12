A sajtfogyasztás reneszánszát éljük Magyarországon. Mint korábban a borral, majd a pálinkával is történt, egyre nagyobb az igény a minőség iránt. Már nemcsak trappista, vagy az ementáli a sajt hazánkban, és nem is csak az akciós olcsó, hanem a jó nevű, drágább fajták is.

Nem véletlenül virágoznak a kézműves, családi sajtkészítők – legalábbis, ami a népszerűséget illeti. Manapság kincs, ha valaki ismer egy jó sajtkészítőt, egy boltot, ahol remek áruk kaphatók, és nem gátlástalanul drágán. (Vettem én három évvel ezelőtt sajtot, aminek kilója tizenhatezer forint volt.)

Szerencsére nekem kincs van a kezemben, a Kati világa, amely „sajttanya” sokszor képviseli magát Dunaújvárosban vagy környékén. Az évek során velük kialakított remek kapcsolatomat most a kollégák is kihasználják, vagy személyesen keresik fel őket, vagy általam – a hét végén többeknek is kellett vásárolnom a nagyszerű termékekből. És, hogy mennyire éli reneszánszát a sajt? Elég annyit, kollégáim közül van, aki a szentestei vacsorához járul hozzá egy sajttállal.