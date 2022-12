Hálásak és örömmel fogadták a felajánlásokat, amelyekkel fejleszthettek

A vendégeket elsőként dr. Kővágó Levente orvosigazgató köszöntötte. Mint mondta, dr. Jobbágy Lajos főigazgató egy fontos, a kórházak működtetése kapcsán összehívott államtitkári megbeszélés miatt nem tudott jelen lenni az eseményen. Beszélt arról, hogy nem mindig könnyű a gazdasági helyzetük, éppen ezért minden támogatást szívesen fogadnak. Dunaújváros egy kisebb város, így jobban előtérbe kerülhet a közösségi összefogás, a vállalkozói szerepvállalás, amely nagy segítséget jelent egy-egy nemes ügy megvalósulásában.

„Az emberek egészségéért” Alapítvány már egy korábban létrehozott szervezet a kórház életében, de eddig még nem igazán használták ki a benne rejlő lehetőségeket. Szerették volna újraéleszteni, hogy nagyobb szerepet kaphasson. Dr. Szilágyi Örs, a kórház stratégiai igazgatója vázolta, mintegy 30 millió forint alapítványi támogatást gyűlt össze. Hálásak és örömükre szolgál, hogy a szomszédos önkormányzatok és helyi vállalkozók a szívükön viselik az intézmény sorsát. A különböző kórházi osztályokon felmérték az igényeket, hogy hol, mire lenne szükség, és ezek alapján használták fel a rendelkezésre álló forrást. Ilyen például az, hogy a már régi gyógyszertári számítógépek helyett három új munkaállomást alakítottak ki, továbbá az informatikai és hálózatfejlesztés érintette a gazdasági, valamint a humánerőforrás szekciót is. A komfortosabb munkakörnyezet érdekében több bútordarabot vásároltak. Számos orvosi eszközzel is gyarapították a felszereltséget, például az inkubátorokba gélmatracot vásároltak, ami segít melegen tartani az újszülötteket; a bőrgyógyászatra egy dermatoszkópot vettek, ami az anyajegyek vizsgálatához szükséges; a radiológia pedig egy leletező monitorral is gazdagodott, amely a részletesebb diagnosztikai kép­alkotásban hasznos. Az egyik legnagyobb tételt egy ultrahangkészülék beszerzése jelentette a szülészet-nőgyógyászati osztályra. Próbaidőszakon volt itt egy gép, amelynek lejárta után kiderült, szükség lenne rá a továbbiakban is a területi ellátás biztosításához. Ehhez viszont segítség kellett a kórháznak, és a támogatókhoz fordult. A 15–20 millió forintba kerülő gép megvásárlásához a Hamburger Hungária Kft. gördítette el a végső akadályt a kórház számára.

Mint azt városunk papírgyárának vezetői közölték, a 2023-ban 170 éves Prinzhorn Csoport tagjaként a Hamburger Hungária a hosszú távú, folyamatos fejlődésben hisz. E stratégiai gondolkodás nemcsak a vállalat üzleti modelljét jelentő környezetvédelmi tevékenységére, hanem az emberi erőforrásról való gondoskodására is igaz. A térség jelentős munkáltatójaként a Hamburger Hungária mindig arra törekszik, hogy minél többet adjon vissza a helyi közösségnek, maradandóan segítse Dunaújváros és környéke lakosságát. Mi lehetne annál nemesebb cél, mint hogy a térség jövő generációjának életre hívását segítse elő. Ennek jegyében Bencs Attila ügyvezető örömmel fogadta a kórház kezdeményezését, és illesztette be az ultrahang berendezés támogatását a társaság „A jövő nemzedékért” elnevezésű patronálási programjába.

Miután a kórház pénteki eseményén beszámoltak a már beszerzett és a még szállítás alatt lévő eszközökről, köszönetet mondtak minden támogatónak, többek között a jelen lévő Schrick Istvánnak, Kiss Attilának, a papírgyár képviselőinek, a Bartalos házaspárnak. Szeretnék, ha az alapítvány még nagyobb szerepet kapna a jövőben is, és minden felajánlást, támogatást hálásan fogadnak.