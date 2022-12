December 3-án 17 órától ismét tornacipőt és edzőmezt húztak a mozogni vágyók, hogy egy remek aerobik edzés keretében adakozzanak belépőjükkel a Nagyvenyimi Fecskefészek Bölcsőde javára. Meglepetés vendégként ezúttal Wolf Kata aerobik edző melegítette be a társaságot. Kata húsz éve tart csoportos foglalkozásokat többféle mozgásformában. Dunaújvárosban és a városkörnyéki településeken is jól ismerik, így nem csoda, hogy a mostani rendezvényen találkozhattunk baracsi, nagyvenyimi, mezőfalvi csapattagokkal. A bevezető mozgás után Kovács Richárd fő szervező is bekapcsolódott az edzésbe. Közben pedig Vargáné Kaiser Katalint kérdeztük a jótékonyság eredményességéről.

Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere nyitotta meg a rendezvényt

- Mindig öröm, amikor összefogásról beszélhetünk. A közös célért mozgunk és jelenlétünkkel támogatjuk a felnövekvő generációt. Eddig 120 ezer forint jött össze a jó hangulatú rendezvényeken. Bízunk a folytatásban!