A karácsonyi készülődés tölti ki jelenleg szinte minden kapacitásom. Gondolom, ezzel cseppet sem vagyok egyedül. Idén azt hiszem, jól állok, már majdnem minden ajándék megvan, a karácsonyi menühöz is bevásároltam már, a karácsonyfának való is egy hűvös sarokban várja, hogy otthonunk legfőbb éke lehessen. Az érzelmi ráhangolódás is jól megy. Bár tudatosan korlátozom magam az idegesítő karácsony témájú lakberendezési magazinok, internetes felületek, közösségi csoportok látogatásában. Így eddig csak egy kollégámmal vesztem össze, és az autómnak csak a bal visszapillantója tört le. De csak most kezdődik a nagy hajrá, vigyázat!