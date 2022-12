Milyen eszközeink vannak az élet nehézségeihez?

Michelle Obama: Belső fényünk

Így lettem című memoárja után Michelle Obama egykori first lady ebben az inspiráló és személyes kötetében a mindennapi életben használható tanácsokat ad, és hatékony stratégiákat mutat be, amik segítségével kiszámíthatatlan világunkban is egyensúlyban maradhatunk.



Talán nem léteznek egyértelmű megoldások vagy frappáns válaszok az élet nagy kihívásaira, Michelle Obama mégis hisz benne, hogy mindannyiunkban rejlenek erőforrások, amelyekre támaszkodva eligazodhatunk a világban, és amelyek kapaszkodót nyújtanak a bizonytalanságok közepette. A Belső fényünkben párbeszédet kezdeményez az olvasóval olyan kérdésekről: Hogyan építhetünk tartalmas kapcsolatokat? Hogyan találhatunk erőt és közösséget? ­Milyen eszközeink vannak a kétely vagy a tehetetlenség legyőzésére? Mihez kezdjünk, ha úgy érezzük, elegünk van?

Michelle Obama friss történetek és megfigyelések sorozatán keresztül osztja meg velünk a gondolatait változásról, kihívásokról és erőről. Anyaként, lányként, feleségként, barátként és first ladyként szerzett tapasztalataiból merítve megosztja velünk azokat az általa kifejlesztett szokásokat és elveket, amelyek segítségével sikeresen alkalmazkodott a változásokhoz, és győzött le egy sor akadályt; a tanult és kiérdemelt bölcsességet, amelynek révén folyamatosan fejlődik, „válik valamivé”. Rá jellemző humorral, nyíltsággal és érzékenységgel jár körül faji, nemi és láthatósággal kapcsolatos problémákat is, arra biztatva az olvasót, hogy győzze le a félelmét, merítsen erőt a közösségből és éljen bátran.

Michelle Obama 2009-től 2017-ig az Egyesült Államok first ladyjeként szolgált. A Princetoni Egyetemen és a Harvard Jogi Karán szerzett diplomát, majd pályafutását a chicagói Sidley & Austin ügyvédi irodánál kezdte, itt ismerkedett meg férjével, Barack Obamával. Később a chicagói polgármesteri hivatalban, a Chicagói Egyetemen és a Chicagói Egyetem klinikáján dolgozott. Ő hozta létre a Public Allies nevű, a fiatalokat a közszolgálati pályára felkészítő nonprofit szervezet chicagói irodáját. A világszerte bestsellerré vált Így lettem (Becoming), és a hazájában bestsellerré vált American Grown szerzője. Az Obama házaspár jelenleg Washingtonban él, két lányuk van, Malia és Sa­sha.

(Forrás: Líra) DH