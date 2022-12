Dunaújváros - A szuper kezdeményezést Vass Ádám és Tatár István, a bár üzemeltetői szervezték, akik állatbarátként jó kapcsolatot ápolnak a Törpi bölcsi megálmodójával, Szepessy Angélával.

Az adománygyűjtés során bármilyen tárgyi alapú támogatást szívesen fogadnak, a bölcsinek minden felajánlás hatalmas segítség. Nem is csoda, hiszen a már megközelítőleg 6 éve működő bölcsiben jelenleg 40 cicát, és számos más kisállatot, a többi között papagájokat, csupasz fiókakoruk óta nevelt galambokat is ápolnak, de folyamatosan érkeznek új sérült, beteg, ellátásra szoruló állatok. Sőt, jelenleg egy idős német juhászt, törpenyulat, valamint aranyhalakat és teknőst is befogadtak, de haszonállatok mentésével kapcsolatban is megkeresték már őket.

Az adományokkal a bölcsi lakóit támogathatják

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Szepessy Angéla elmondta, a bölcsiben az állatokat megpróbálják természetes élőhelyüknek megfelelően tartani, az állatmentő szolgálat nem híve a ketreces tartásnak, így macskaágyat, szalmát, takarókat, vagy már nem használt szőnyegeket is elfogadnak adományként. Ezenkívül bármiféle építőanyag-maradék, falfesték, tároló, polc is jól jön, mivel ezeket a telephely fejlesztésére tudnák felhasználni. Az adományokkal a felajánlók nagy anyagi terhet vesznek le a bölcsi vezetőjének válláról, hiszen a sérült állatok gondozásán kívül az egészségesek ellátása, oltása, esetleges ivartalanítása, chip behelyezése is hatalmas pénzbeli költséggel jár.

A befogadott cicák mellett a Törpi bölcsi körülbelül 80–100 kóbor macskát is etet, valamint rászoruló családok háziállatainak is szállítanak élelmet, így természetesen a száraz táp, konzerv és tápszer is értékes adomány számukra, hiszen abból sosem elég, és arra mindig szükség van. A bölcsi üzemeltetője megjegyezte, a legnagyobb szükség a nagy méretű alomdobozokra van, hiszen számos olyan cica él ott, amelyeket kismacska koruk óta neveltek, azonban nem sikerült azokat örökbe adni. Ezek a macskák az évek során nagyra nőttek, a kiscicák által használt almos dobozokat már nem tudják használni, így nagyobbakat is be kéne szerezniük, azonban a folyamatos működési költségeik mellett ezeket nem tudják kigazdálkodni.

Tápot és konzervet is örömmel fogadnak az adománygyűjtésen

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Az adományok mellett természetesen a bölcsi nagyon várja a leendő lelkes örökbefogadókat is. Habár a sérülésből felépült, vagy fiókakoruk óta nevelt madarakat folyamatosan szabadon tudják engedni, a többi állat számára a bölcsi kapacitása mégis véges, így a törpenyúl és a papagájok, de főleg a bölcsiben nagy számban jelen lévő kis és nagy cicák is mind a jövőbeli befogadó családjukat várják. Habár a kisállatok a Törpi bölcsiben is remekül érzik magukat, mégis szerető gazdik mellett lennének a legboldogabbak.

Egész kicsi kismacskák is várják a leendő gazdikat a bölcsiben

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Szepessy Angéla hozzátette, minden olyan jelentkezést szívesen fogadnak, amely során közösségi összefogás eredményeként valósulna meg egy-egy gyűjtés, akár iskolás osztályok vagy munkahelyi csoportok együttműködése által. Az állatmentő szolgálat vezetője hálás a bár tulajdonosainak az általuk szervezett adománygyűjtésért, hiszen a támogatók felajánlásaikkal szebbé tehetik nem csak az ő, de a kisállatok karácsonyát is. Az adományokat a labdarúgó-világbajnokság ideje alatt, azaz december 18., vasárnapig van lehetőségük leadni a nagylelkű felajánlóknak a Szöglet Sport Bárban.