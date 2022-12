A minap – karácsony után – egy kedves ismerősöm a külső Park Center egyik ruházati boltjába tért be pólót vásárolni. Ebben a boltban sajnos nem kérdés az, hogy nem köszönnek, még vissza sem. Igaz, a sok fiatal hölgynek, alias munkavállalónak, ha arra nem is, egymásra jut ideje. Nyilván mindez neveltetés kérdése, de ha maguktól nem is jut eszükbe ennek eleget tenni, a cég, amely alkalmazza őket, esetleg előírhatná nekik. Az üzleti filozófiájuk azonban ismert, hiszen kevés ember gondolná, hogy karácsony után nem le-, hanem feláraznak. A gyanútlan ismerős így „jól bevásárolt”. Kíváncsiságból lekaparta a felülragasztott árat, ami nem több, hanem kevesebb volt.