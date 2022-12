A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által létrehozott, és a „Jót, szívből – Dunaújvárosért” jelmondatot viselő jótékonysági akciócsoport karácsonyi jótékonysági terve az áldozatra kész ajándékozók, valamint az akciócsoport gondos előkészítése révén valósággá, igazi ajándékokká változott, és a most elért családok számára boldogságot hozott a szent­estére.

Fáradhatatlan tenniakarás

Petrás Gábor az akciócsoport ezen a jeles ünnepnapon is fáradhatatlan koordinátorától ezt is hallottuk.

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy a társaimmal közösen végzett munka gyümölcse beérett, és mi is elégedetten állhattunk a saját karácsonyfánk elé a szeretteinkkel együtt. Nagy munka volt, de látva a megajándékozottak örömét, mi is boldogok lettünk attól.

Nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen öt család, tizennégy kisgyermekének karácsonyát varázsoltuk szebbé, felejthetetlenné idén a Jót, szívből – Dunaújvárosért!, az akciócsoportunk, a támogatóink és a barátaink segítségével.

Az ő segítségükkel minden család egy fenyőfát, a mindig kellemes kalandos feladatot adó beillesztendő talpat, izzókat és díszeket is kapott csütörtökön délután. Arra gondoltunk, hogy mint bármely más családnál, náluk is ez a díszítés az ünnepük meghitt részévé fog válni.

– Az igazi jelentős gyakorlati feladat szombaton délelőtt várt ránk. Időben gyülekeztünk és felosztottuk egymás között a ránk váró teendőket. Őszintén szólva mi is nagy izgalommal jártuk végig azokat az éttermeket és egyéb szolgáltatókat, akik a termékeikkel járultak hozzá a különleges segítségnyújtás sikeréhez.

Szoros volt a menetrendünk, hiszen a kincsek összegyűjtése után azokat a helyszínre szállító gépkocsikba kellett pakolni (nem is volt ám az egy egyszerű feladat!), aztán az előre megadott időpontra a helyszínre kellett szállítanunk a névre szóló ajándékainkat.

Ezt vittük magunkkal

– Az elmaradhatatlan finomságokat: a halászlé, a töltött káposzta, a frissensültek, a bejgli, kakaós kalács, sajttál, üdítők, valamint az ajándékutalványok, száraz ételek, gyümölcskosár és a gyerekeknek szánt ajándékok kerültek a rászoruló családokhoz. Támogatóink által felajánlott ajándékok összértéke: 701 400 forint.

A támogatók között szerepeltek vendéglátóipari egységek, egyéni vállalkozók, vállalkozások, egyesületek és magánszemélyek egyaránt.