Vegyes volt a korosztály, az egészen fiatal gyermekektől az idősebbekig érkeztek a sportos programra, többen az ünnep jegyében Mikulás sapkát húztak, vagy éppen mikulásos jelmezt vettek fel a sportos öltözékükre. Az adventi faházak gyűrűjében gyülekeztek, hangolódtak a futók, köztük dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, Szepessy Gergő, a Fidesz helyi szervezetének elnöke, de még a Mikulás is ott sétált közöttük és szaloncukorral kínálta őket. A rendezvényen elsőként Bükki Miklós, a szervező Jövő Új Városáért Egyesület (JUVE) elnöke köszöntötte a résztvevőket. Mint mondta, egyesület számára fontos a sport, a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, így örömmel vették át a Sportolj Dunaújváros! elnevezésű sorozat szervezését és megvalósítását. Ez immáron a negyedik programjuk, és jövőre is folytatni kívánják a hasonló rendezvények szervezését. Köszönettel szólt minden támogatónak, külön kiemelve a Rudas középiskola fiataljait, akik a Mikulásfutás lebonyolításában segédkeztek. Zemankó Zoltán, a JUVE sportszervezői csapatának vezetője arról szólt, hagyományteremtő szándékkal szervezték meg ezt a Mikulásfutást, és ő is megerősítette, hogy a következő esztendőben sem maradunk ilyen sportos rendezvények nélkül, például a bringatúra, a városi futóverseny és újra életre keltve a steelball megvalósításán fognak dolgozni.

Czeglédi Péter Pál református lelkész, valamint Stermeczki András evangélikus lelkész is néhány biztató, útravaló gondolattal szólt a jelenlévőkhöz, majd felsorakoztak a bemelegítéshez, hiszen ők is vállalkoztak a futásra.

Hrozik Edit vezényletével kellőképpen átmozgatták magukat a résztvevők, ezután a múzeum felé vették az irányt: innen indult 10 órakor a menet, és rendőri-polgárőri kíséret mellett nekivágtak a mintegy 1,3 kilométeres távnak. Eközben a szervezők forró teával és szaloncukorral készültek a visszaérkezők fogadására. Bár nem mértük az időt, de talán tíz perc sem kellett ahhoz, hogy már célba is érjenek a leggyorsabbak.

Miután mindenki sikeresen teljesítette a távot, a színpadnál néhány résztvevőnek ajándékkal is kedveskedtek a szervezők: a legidősebb résztvevő Rácz Ferenc volt (1950), a legfiatalabb Facskó Márton (2020), az ötletes jelmezben érkező gyermek és felnőtt kategóriában pedig Mark és Yan Pankratyev kapott csomagot, valamint díjazták Lemes Krisztián mozgáskorlátozott sportoló részvételét is.

A mozgás népszerűsítése mellett egy adománygyűjtő akciót is a program köré fontak a szervezők: tartós élelmiszereket és tisztítószereket vártak, a felajánlásokat pedig a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének adják át, hogy aztán rászoruló családok kaphassák meg azokat.