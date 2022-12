VISSZATEKINTÉS - Magammal kezdem, mert én is tévedek olykor, persze. Vannak fehér foltok megkopó tudásomban, így a mai napig hosszú í-vel írom a tízediket, húszadikat (gondolva arra, hogy a tized, huszad egészen más fogalom), amit a gyártóközpontban olvasó korrektorok szerencsére észrevesznek. Ám, hogy növeljem a tétet, elkövettem ennél sokkal nagyobb hibát is életemben: egyszer az egy évvel korábbi lottószámokat írtam heti nyertesként, nem kis galibát okozva ezzel a tippelőknek. Ez akkora ballépés volt, hogy ezen derülni sem igen lehet.

A betűcsere, melléütés kifogyhatatlan tárháza azonban garantálja a derültséget a szürke korrektori munka mindennapjaiban. „Aki az állatorvosok találkozóján a résztvevőket köszöntötte, számos verset tud fejből, bizonyítva, hogy az állorvoslás és az irodalom nem áll távol egymástól.” – írta egy cikkben a szerző, s szerencséje, hogy két l-lel írta, mert akkor talán nem veszem észre, hogy álorvoslás helyett állatorvoslást akart írni. Egy másik cikkben a főtemplom ólüveg ablakainak szépségét zengi a szerző, és elképzelem, milyen ól az, amelyiknek ablaka van… Meglehetősen sok gondot okoz az is, amikor a telefonján írja cikkét a szerző, s a gép néhány karakter beütése után felkínál szavakat, így lesz a Győry-kastélyban múlt héten megnyúlt tárlaton, avagy a Magyar Közönyben megjelent rendelet szerint, illetve hogy ismét harmadfokú hűségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. No és az is, hogy köszönjük az újszülötteket… És kirakni az ünnep jelképét a bárházakban, lakásokban. És 2 millió forintot már át is utáltak számlánkra. És a Csiperke óvoda biztosan főzés közben lett Csipetke óvoda. Az „azzal a céllal kocsonyázott jégre” pedig pavlovi álmokról árulkodik. De hogy a kerékpártárolóból hogyan lett kerékpártározó, azt meg nem fejtem. Viszont egyértelmű, hogy egy, már leírt szót sző bele a folytatásba a szerző, amikor azt írja: a magyar kutyatartó háztartások aránya egy reprezentatív kutyatásban. Tiszta sor. Állatmenhelyről tudósít a szerző, és azt írja, „egész kismacskák várják a leendő gazdikat”. Gondolhatjuk, hogy máskor sem feldarabolt cicákról lenne szó, de csupán egy szóköz hiányzik, hogy az egészen kis macskák várják gazdájukat. Apróság, amikor melléütünk a billentyű­zeten, de roppant mulatságos lehet a végeredmény: „jelen volt az országgyúlási képviselő”, vagy „megkezdődött az adventi gyertyagyűjtés.”

A magyar nyelv csodálatos, s nem állíthatjuk, hogy könnyű magyarul írni, egyszerű fogalmazni. Hosszú évekig suly­koltuk, hogy a nyitva tartás két szó, s lassan már majdnem minden üzlet ajtaján helyesen olvashattuk, mígnem változtattak a helyesírási szabályon, s azóta egybeírandó a nyitvatartás. A Word szoftvere nem tart lépést e módosításokkal, s mind a mai napig hibaként pirossal aláhúzza, csakúgy, mint az okostelefont, az okoseszközt, s még számos új kifejezést.

Sok derültségre ad okot a pongyola fogalmazás, amikor nem figyel oda a szerző, hogy választékos legyen, kapkod, siet, ilyenkor aztán leírja, hogy a Balatonnál 34 fokig kúszott a hőmérő higanyszála, pedig 2009 óta már nem gyártanak higanyos láz- és hőmérőt. És arra kérjük a szemtanút, tárcsázza a számot, pedig jószerivel mindenütt nyomógombos készülékek vannak.

Ha pusztán a helyesírásra figyelek, elkerülné a figyelmemet, amikor azt olvasom: „A délután hátralévő részében nem maradt más hátra”, hát persze, hogy tilos az ilyen szóismétlés, s a délután további részében-re javítottam. Sosem fogom tudni rávezetni a szerzőt, hogy a „Harmadik alkalommal rendezték meg hagyományteremtő szándékkal” azért helytelen, mert akkor az előző két rendezvény kudarc volt, ha harmadszorra is neki kellett futni. A „szüreti felvonulással egybekötött főzőverseny” pedig azt jelenti, hogy menet közben (futva) kell főzniük a szakácsoknak. A „ma 13–15 óra között véradást szerveznek” az azt jelenti, hogy épp most szervezik, de hogy mikor lesz, azt nem tudni. Ha viszont most van a vér­adás, akkor a helyes ige: tartják, lesz. A „régi igényt fog kialakítani” – nos, ha régi az igény, már nem kell kialakítani, kielégíteni viszont még lehetne. „Milyen későbbi tervei vannak?” – kérdezik az interjúalanyt, és nehezen győzöm meg a szerzőt, hogy emberének a tervei most vannak, a későbbi terveiről még ő maga sem tudhat. És sokadszor javítom a „Trianonra emlékezve ünnepi műsort adnak” mondatot, mert az nekünk nem ünnep, és az emlékezés sem az. A „szomorú statisztikával büszkélkedhet” – kérem, ha valami szomorú, az nem ok a büszkeségre. És a rossz dolgok nem „eredményeznek” valamiket, hanem okoznak. Mulatságos volt azt olvasni, hogy „még vékony a jégpáncél a szabadstrandon”. Hát ez az a vastag, ami vékony.

Stílus, és nem helyesírás kérdése, amikor a többek között kifejezést helytelenül használjuk. Játszik a darabban többek között, előadást tart többek között, pályára lép többek között – vagyis amikor emberről (tulajdonnévről) van szó, de elhangzik a többi között egy vers, találtak a többi között érmeket, megosztott a többi között egy receptet, vagyis amikor köznevekről beszélünk. Nem szarvashiba, csak az érzékeny fülűeket bántja, mint amikor a piacon a lángolt kolbászra mutatván megkérdezi a kofa: őt adjam? Stílus kérdése – egyebek között – amikor rosszul rakjuk egymás után a szavakat, s az a vége, hogy „az arborétum kisállat-simogatójába új lakó érkezett: X. Y. önkormányzati képviselő meglátogatta…” Avagy: „A fiam születésekor a feleségem végig otthon volt. Hároméves korában született a lányom.” A fiú volt hároméves, amikor a húga megszületett? Mert az anya ugyebár nem lehetett. Netán a lány született háromévesen?

Nagy veszedelem, amikor a telefon „felkínálja” a szót

Panelekből építkezve könnyen leírhatunk ilyesmit: „a település megtartó erejét és az itt élők komfortfokozatát is növeli.” Vagy: „az intézmény iránt érdeklődő leendő első osztályú tanulókat”. Meg „Várnak minden olyan érdeklődőt, aki érdeklődik…” „A diákok hozzátartozóival csordultig telt nézőtér.” Csak képzeljük el!

Amikor rosszul használunk egyes szavakat, az félreértésekre adhat okot. Például „a baloldali kapufa segítségével növelte a hazai előnyt” – ez esetben a kapufa politikai értelemben erősen elköteleződött. A baloldali és jobboldali szó csakis politikai meghatározásként írandó egybe, egyébként jobb oldali járda, bal oldali kerítés a helyes. „Helyben is csatlakoztak az ökomenikus imahéthez” – olvasom, s kérdezném, akkor ők most vegánok, vagy miféle szokásuk van? Persze, gyakorta keverik az öko (biológiai) előtagot az ökumenikussal (egyetemes). „A berendezést külföldről adoptálták.” Azt adaptálni (alkalmassá tenni) szokták, adoptálni (örökbe fogadni) viszont gyereket.

„Középső ujját like-jelként felemelve köszönt el”: hát, nálam az csöppet sem az elköszönés jele. „Könnyíthetünk a kutyákon a nagy melegben” – s megint nem a nyelvtanról van szó, de mikor szokott az ember könnyíteni magán (vagy máson)? Ugyanitt olvastam: „élvezetből vagy haszonból tartott házi állatainkat, ne hagyjuk elcsatangolni”. Olyan szerencsétlen a szóhasználat, hogy az ember kénytelen valami egészen obszcén dologra gondolni. Pedig nyelvtanilag minden rendben van, alany, állítmány a helyén, ragozás rendben.

A végére két olyan gyöngyszemet hagytam, amit nem vettem észre – és megjelent! „Tartsuk melegen a puskaport!” Nem tűnt fel, s ha nem dőlt betűvel állna, talán más sem figyelne rá, hogy a puskaport szárazon szokás tartani. „Nem kötelező, ám jó, ha az abroncson téli gumi van.” Hát, valóban összecseréltem az abroncsot a felnivel. Viszont megtanultam egy életre. Most már derülni is tudok ezen.

Gonoszpók

Kos (03. 21.–04. 20.)A XVI. Nemzetközi Dekadens Bérjós és Offshore-lovag Találkozó főelőadója, Phd. Dr. Kamu bölcselete szerint a Kosok turbulens évre számíthatnak. Védekezhet majd a szilveszterről visszamaradt pezsgőkészlettel és a szomszédtól elcsent paprikás tokaszalonnával is. Jó szerencsét

Bika (04. 21.–05. 20.)A Mars éve jő és parittyával zúzza be az ablakot a szerencse. Siker, pénz, csillogás, párkapcsolati manna – lovasrendőrökkel kell majd oszlatni a mihaszna irigykedők bőszült tömegét palotája előtt. Legyen annyira kedves és megértő, hogy némi aprót elszór majd az alantasoknak.

Ikrek (05. 21.–06. 21.)A tiszabörcsöki tolték nagytemplom és auraszauna málházója álmot látott három kiskörte és egy lábasnyi pacalcsorba hajnali elfogasztása után. A delírium küszöbén rápillantott az Ikrekre fenekedő sorskerékre és unottan lekörmölte: Csak szerényen: jóból soha nem árt meg sok!

Rák (06. 22.–07. 22.)Az esztendő első fele leketyeg valahogy, a második félidőben aztán bepörög a karmaringlispíl. Öveket bekapcsolni, mert ami júliustól érkezik abban azért lesz még köszönet is. Bár tanácsadás itt (is) feláras (06206666666), azért diszkontba annyit kibökünk: sorsterelő élmények várják a bérszámfejtés részlegen

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)Negyven év kávézacc-analízis és egy tálca kisfröccs után mindig itt vagyok a kétség által lyuggatott lélekkel. Megértik ugye? Anyósom is e zodiákusban kóricál, azaz most némileg kisímítjuk az elkövetkezendő valóságot. Drága mama, az oroszlánokkal jövőre is minden rendben lesz!

Szűz (08. 23.–09. 22.)Egy régi székely bölcselet szerint a pénz ugyan nem boldogít, de nyugtatóan hat az idegrendszerre. A Szűznek lesz mit kotorni a tárca aljában jövőre is, de a biztonság kedvéért, azért nem ártana beszerezni egy tehetősebb félrokont a világ tehetősebb szegletéből.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)Ön nagy taktikus, ám ezúttal jóval többre lesz szükség. Csináltasson egy Chuk Noriss-házioltárt, felette lógjon egy 1986-os Dolly Roll poszter és fejen állva naponta hatszor mantráztassa el tudatalattijával a Reptér című Korda-slágert. Talán így lehet még valami esélye.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)Rendben, legyen. Önnel őszinték leszünk. Az van, hogy az előbb szóltak a Központi Jósdaszemináriumból (KJSZ), hogy a globális ellátási láncok akadozása miatt, 2023-ra nem várható olcsó, kambodzsai gyártású magyar skorpiókra szabott sors­analízis. Idegépeljük hát a cseh kiadás tanulságos javallatát: Vytrvalost!

Nyilas (11. 23.–12. 21.)Tanmesében mondom el! Kérdezi az egyik székely a másikat a kocsmában, ti mit esztek ilyen inflációs környezetben? A másik így felel: csak amit a természet ád, szarvasbélszint áfonyalekvárral... A nem éppen habkönnyed nemzetközi együtállások ellenére termékeny éve lesz, még köretre is futja majd.

Bak (12. 22.–01. 20.)Réveteg Szibilla csakratisztító zarándoknő és okkult pénzügyi tanácsadó új webközértjéből ajánljuk Önnek az áldáskalkulátort. E hiánypótló karmaterelő minden Bak háztartásának alapvető kelléke kell, hogy legyen a jövő esztendőben. Ugyanitt, újévi kedvezménnyel az átokszóró is beszerezhető.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)A szerencse és a gondviselés szerelemgyereke lesz a következő 315 napban. Igen, lesz néhány kesernyés 24 óra is a 2023-as leosztásban, de balzsamozza dacos lelkét, hogy a többiekhez képest kiemelt besorolást kapott.

Halak (02. 19.–03. 20.)Január 1. Behatóan tanulmányozza az új buszmenetrendet és reggel hétre lesiet a szabadstrandra. Ott leúszik négyszer kétszáz méter pillangót. A hűs habok után visszaballag a buszmegállóba. Tadzsik szakemberünk ott várja majd a következő 51 játékhét nyertes lottószámaival.