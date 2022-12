Morog az ember reggel, ki kell szabadítani a hó fogságából az autót, majd csak azután lehet dideregve elindulni, és csak sokára melegszik át a levegő az utastérben. Ezt a „Kaparj, kurta...”-játékot senki sem szereti. Meg csúszik is, lassabban haladunk, kesztyű nélkül égeti a kezünket az átfagyott kormány. Pedig hát igencsak üde látvány a mindenfelé hófehér táj, a csípős hideg gyorsan felébreszt: a befagyott pocsolyákon csúszkálni is lehet, és az a hó is csak könnyen lesöpörhető porhó. Egy gyereknek nem kell elmagyarázni, milyen szépséget, és hol talál a télben, ő biztosan nem a kellemetlent látja benne. Ha jól figyelünk, mi is meglátjuk azt a gyereket magunkban.