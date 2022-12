Fagyos, esős napokkal telt az advent, de a varázsa mindenkit megérintett, aki szeretett volna belőle részt kapni. Ez történt azokkal, aki természetesnek vették, hogy az év ezen szakaszában téli ruhát kell ölteni annak, aki vasárnap esténként élvezni akarja a dunaföldvári vár udvarán a helyi színpadra lépő előadók és a hagyományos vendéglátásban serénykedők ajándékait.

Már szombaton csoda született

Egy zenei ajándékot kaptak azok, akik elfogadták a Cantemus kamarakórus és karnagya, Gelencsér Irén invitálását a hagyományos adventi koncertjükre. Az 1993 óta hagyományosan ismétlődő eseményt a telt háznyi zeneértő közönség Dunaföldváron, a Szent Ilona-templomban élvezhette az elmúlt szombaton. Az est egyik különleges varázslatát a Harmónia Zeneiskola növendékeiből alakult gyermekkórus adta, amelynek ifjú énekesei csodálatosan egészítették ki a Cantemus klasszikus hangzását.

Stummer Márton gitárművész szólóban Augustin Barrios El ultimo tremolo művét, a kiváló zongoristával, Pataki Eszterrel L. v. Beethoven Adagio című darabját adta elő.

Teljessé tették az estét

Pataki Dezső, akitől Ady Endre Karácsony című versét hallhattuk, a kórusokat kísérő Perémi Erzsébet zongorajátékával, dr. Bodolai György egy remek szólójával lepte meg a közönséget. Fafkáné Simon Ildikó műsorvezetőként fogta keretbe az eseményt.

Visszatértek az ünnepet várók

Jól tették, hiszen ahogy az elmúlt hetekben, úgy a mostani vasárnapon is felkészülten várták őket a rendezők. Ezúttal már mind a négy gyertya lángja lobogott az adventi koszorún, és a szeretet fényével remélhetően lélekben a közönség is közelebb került az ünnephez. Szabó Oszkár, a város és környékbeli települések plébánosa ezúttal is különleges módon vezette föl, majd mondta el az áldását a színpadon. Megfogadni való szavai nem csupán a hívőknek adtak támaszt a ránk váró ünnep napjaira.

Az adventi műsorsorozatot az Ördögszekér táncegyüttes hagyományosan, egy megkapó produkcióval zárta.

A vásárosok is derűsen töltötték az időt

Ott marasztalták az előbb még a színpad előtt tapsolókat. Nem volt sietős a dolguk. Jó társaságot találtak maguknak és derűsen töltötték az időt. Ebben persze segítségükre voltak a helyi vízisportosok, a Vízisportkör Egyesület, a Kajak-Kenu Egyesület és a Beszédes József Vízitúra Sportklub válogatott vendéglátói, akik szertartásszerűen álltak neki a forralt bor készítésének. Az csak természetes, hogy a forró teáért és a zsíros kenyérért is megérte várakozni.