A karácsony mindannyiunk számára fontos ünnep. A fenyő díszítése közben mi magunk egy kicsit feldíszítjük a lelkünket is, valahogy áthangolódnak bennünk a dolgok, és csak az ünnep tölti be bensőnket. Azt viszont, gondolom, senki nem vitatja, hogy a gyerekek számára a legfontosabb ez a néhány nap, különösen a szenteste, amikor a díszes csomagolásból kiszabadulnak a várva várt ajándékok. Andris, Dorka és Kata ezt a karácsonyt is türelmetlenül várta.