Kulcs - A Segíteni jó Kulcs elnevezésű csapat az idei decemberben több kampányt is indított, elérhetőek a közösségi médiában. Nemcsak tartós élelmiszert gyűjtenek hanem friss élelmiszereket is visznek a rászorulóknak. Lehet ehhez is csatlakozni és kupont vásárolni a Kalózban, a Rakov­szky boltban és a Sport büfében. Egy kupon 500 forintért kapható. Tartós élelmiszert a könyvtárban adhatnak le a segíteni vágyók. De a falukarácsonyon is aktívan részt vesznek. Süteményt fognak árulni és közös ebédre invitálják a kulcsiakat: töltött káposztát fognak főzni, amelyért szívesen fogadnak pénzügyi adományokat.