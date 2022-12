“Megvételre kínálok Budapest vonzáskörzetében, Martonvásár zöldövezeti részén egy 130 m2-es családi házat, 1131 m2-es összközműves, rendezett telken. A telek körbe van kerítve, új, hangulatos fa kerítés lett kialakítva az utcafronton. A ház 2021-ben épült, 30-as porotherm téglából. A szigetelés és a színezés már az új tulajdonos feladata lesz.

Az ingatlan tágas, világos, élhető nagy terekkel rendelkezik. Az alsó szinten található egy nagy, világos konyha, konyhaszigettel és étkezővel, beépített gépekkel, berendezésekkel, és egy tágas nappali, kijárattal a hangulatos teraszra, onnan pedig a hangulatos kertbe. A házban 3 tágas szoba, külön wc, kádas fürdőszoba wc-vel, gardrób szoba, mosókonyha, előtér és egy közlekedő lett kialakítva. A nappali ékessége egy hatalmas, épített kandalló, ami a hideg téli napokban meleget áraszt a házban, pihenésre és lelassulásra csábít a rohanó hétköznapok forgatagában, és kellemes hangulattal fűszerezi meg a családi eseményeket vagy baráti összejöveteleket.

A ház fűtéséről egy új elektromos kazán gondoskodik, padlófűtéssel és radiátorokkal. A meleg vizet egy új elektromos bojler biztosítja. Az ingatlan számtalan lehetőséget rejt magában, a nappali belmagasságának köszönhetően, akár galéria is beépíthető. A házhoz tartozik egy 25m2-es tornác és egy 50m2-es, térkővel borított terasz. A kertben található egy jól működő fúrt kút is. Az ingatlan 15 perc sétára található a városközponttól. “

Egy kis helyismeret

“Elhelyezkedésének köszönhetően az üzletek (Tesco, Koma), az általános iskola, az óvoda, posta, is rövid séta távolságon belül elérhetőek. A város központját átszeli a 7-es főút, illetve a határában elhalad az M7-es autópálya is, így könnyen megközelíthető Budapest és Székesfehérvár is. A Velencei-tó 15 percre, a Balaton fél óra, Budapest 20 perc távolságra található. A tömegközlekedés is kiváló a városban, sűrűn közlekednek az elővárosi vonatok és a buszjáratok. Martonvásár ékessége a Brunszvik-kastély és a Beethoven emlékmúzeum, amely családi kirándulások kedvelt helyszíne. [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!