A fa díszítése a múlt században nem volt annyira körülményes, nem volt annyira divatfüggő, mint napjainkban. De még mielőtt átmennék divatdiktátorba, néhány jó tanács ahhoz, hogy elkerüljük, szenteste ne érjen minket váratlan és bosszantó meglepetés.

A gondos karácsonyfa-díszítő, pár nappal a díszítési tevékenység megkezdése előtt ellenőriz, mert ellenőrizni muszáj! Nem árt körülnézni a díszeinket, világításainkat őrző dobozokban, és tisztába kerülni azzal, miként is állunk a kellékekkel. Ha még nem tettük meg, akkor itt az ideje, hogy elvégezzük ezt a feladatot! A LED-világításokat, a fényfüzéreket mindenképpen ellenőrizni kell, égnek-e még, mert fényerő nélkül a karácsony nem karácsony. Ha komoly hiányosságokat tapasztalunk, mindenképpen cseréljük le az égősort.

A divatok jönnek-mennek, de a gömbdísz örök Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A díszek esetében, főleg, ha nem kínai műanyagok, hanem üvegből készültek, akkor állás közben a dobozban is megsérülhetnek, ha töröttek, pótolnunk kell, ha nem akarjuk azt, hogy a fánkon a szokásosnál kevesebb dísz legyen. Ha év közben találtunk néhány új remeket, és a megvásárlásának nem tudtunk ellenállni, akkor lehet, hogy el kell gondolkodnunk azon, melyiket cseréljük le, mert azért egy karácsonyfát sem pakolhatunk tele a végtelenségig.

A szombati díszítés előtt még nem késő – nehogy a szomszédok azt higgyék, ódivatúak vagyunk – tisztába kerülni azzal, szép magyar kifejezéssel élve, mi is most a trend a színeket illetően. Mert azt tudnunk kell, nem úgy van már, mint gyerekkorunkban, amikor még a nagyszüleinktől örökölt díszek is felkerültek a fára, most már igenis divatosnak kell lennie a karácsonyfának is, mert ugye mit szólnak majd a szomszédok? (Bár ezzel a trendiséggel nem értek egyet, két évvel ezelőtt csak azért utaztam gyerekkorom helyszínére, Miskolcra, hogy a régi a díszeket elhozzam otthonról, amelyek láttán eszembe juthatnak a nagyszerű családi karácsonyok.)

Tehát a fa színeiről: a 2022-es évet illetően a szakemberek a divatos színeknek a kaméliát, a tintakéket, a fenyőzöldet, az eukaliptuszt tartják. Természetesen az arany, a piros, a zöld és az ezüst sosem megy ki a karácsonyi divatból.

Itt kell megjegyezni, a tengerentúlon már évtizedek óta nagy jelentőséggel bír a karácsonyi időszak. Az emberek monumentális dekorációkkal és karácsonyi világítással próbálják felülmúlni önmagukat, de legalább a szomszédot – itthon nemegyszer fölösleges, erejüket túlhaladó költségekbe verve magukat. A lényeg: megnőtt a kereslet az amerikai stílusú dekoráció iránt Európában, hiszen napjainkban sokan fontosnak tartják, hogy megmutassák, ők a legnagyobb karácsonyrajongók a környéken (közéjük tartozom én is, de én már így nőttem fel, valószínűleg azért, mert a szüleim fiatalságuk egy részét Norvégiában töltötték, ahol ugyancsak szokás volt a karácsonyi díszkivilágítás, és hazatértükkor hoztak magukkal az ottani szokásokból). Azonban azt nem kedvelem, hogy az amerikai módit sokan egy az egyben másolják. Nem hiszem, hogy nálunk helye lenne a kéményen mászó Mikulásnak, vagy a felakasztható karácsonyi zokniknak, a cukorbotnak, de még a gesztenyés pulykának sem. De az bizonyosnak látszik, a legnagyobb karácsonyi trend 2022-ben az amerikai stílusú lesz.

A színpárosításban várhatóan a mély, gazdag kék színek és a fényűző, meleg arany és a kék-arany párosítást láthatjuk majd mindenhol.

Az ajándékcsomagolásról! Mindig gondot okoz (nálunk általában azért, mert az utolsó pillanatban vesszük észre, hogy elfelejtettünk venni, vagy ha vásároltunk, akkor kevés a csomagolóanyag.) A magunkfajtának jó hír, hogy visszaszorulóban a hagyományos, mindent befedő megoldás. Sokan használnak újrahasznosított ajándéktasakot, valamint szokássá vált az is, hogy egyszerűen csak szalaggal kötik át, vagy újra felhasználható, minőségi textilben adják át az ajándékot.

Az ünnepi asztalunkról se feledkezzünk el! A gyönyörű gyertyatartókban elhelyezett, kúpos gyertyák a 2022-es karácsonyi asztaldísz kulcsfontosságú részét képezik. Az élénk kéttónusú, csavart, formázott és díszített gyertyák széles körben megjelennek majd. A natúr stílusvilágban a karácsonyi dekoráció anyaga kap nagy hangsúlyt. Nyers formában mutatkozik meg a parafa, a kéreg, a juta, a fű, a fa, a fém, a márvány, valamint a kő.

A skót stílusú karácsonyi dekoráció időtlen idők óta közkedvelt. A piros és zöld kombinációjú skót kockás asztali futók, terítők, textil szalvéták barátságos hangulatot varázsolnak az ünnepi asztalunkra. A másik népszerű karácsonyi dekorációnak, a skandinávnak – mi az idén erre állunk rá – a fehér szín az egyik fő alkotóeleme. Rusztikus, fából készült díszek, skandináv minta, kockás asztalterítő, rénszarvas, csillagok – ezek tartoznak leginkább a skandináv formavilághoz.

Ha már évek óta nem élvezhetjük a fehér karácsony szépségét, semmivel sem összehasonlítható hangulatát, akkor legyünk bátrak, és egy kis téli tájat varázsoljunk az asztalunkra.

Hófehér abrosz, hófehér tányérokkal és fa alátétekkel, néhány zöld növénnyel, fa gyertyatartókkal. A vintage stílus (a régi és a modern elemek keveredése, ékes és semleges – bézs, homok, szürke – pasztell színek jellemzik) remekül illik a karácsonyhoz, így az étkezőasztalunkhoz is. Mert ugye nem mindegy, hogy az ételkölteményeinket milyen környezetben kínáljuk önmagunknak, a családunknak és a vendégeinknek.

Rajta hát! Végezzük el az utolsó simításokat, és várjuk meghitten a Jézuskát!

(Forrás: deconline.hu, asztalnok.)