Ki a családjában éli meg, ki egyedül, a szívében gondol szeretteire...

Kedves Olvasó, ne számítson itt egy önfeledt ünnepre hívásra. Mai világunkban a mértéktartás, az elesettek felé fordulás igazabb emlékezés lehet, „ilyenkor decemberben”. Mindig elérzékenyülve hallgatom és nézem John Lennon és Yoko Ono „Happy Xmas (War is Over)” videó­klipjét. Tegyék meg Önök is, ha tehetik, és talán átértékelődik Önökben is a háború fogalma, szörnyűsége.

Tudjuk, hogy egy háború célja a szemben álló felek érdekeinek erővel történő érvényesítése. Öreg földrészünk közvetlen közelében vagy épp annak keleti régiójában ma is napi feladat a fizikai megsemmisülés elkerülése, a túlélés a családért, a gyerekekért, egymásért, önmagu(n)kért. Déd- és nagyszüleink, szüleink átéltek már ilyet, pontosan tudják, hogy azok a borzalmak megismétlődhetnek.

Amikor egy év véget ér, egy újabb épp elkezdődik, új reményekkel, szól a dal, miközben a Közel-, vagy épp Közép- Keleten zajló embertelen háború képsorai – közöttük elhunyt gyermekeiket karjaikban tartó szülők tehetetlen fájdalmával – sokkolnak bennünket. A háború nincs tekintettel a karácsonyra. Ez a kisfilm képünkbe tolja a valóságot. Lelkiismeretünkre hat, hogy állítsuk meg az erőszakot, tegyünk azért, hogy gyengék és erősek, szegények és gazdagok, feketék, fehérek, sárgák és mások, mindannyian félelem nélkül élhessünk. Az út nagyon hosszú, de a háború véget ér, ha mindannyian akarjuk.

Sajnos napjainkban is a nagyhatalmak háborúját a kisemberek szenvedik el, elvesztve szinte mindenüket. És ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy a nyugati foteldemokratákat, akik fegyvereikkel ott vannak a világ szinte valamennyi stratégiai helyszínén, mindez nem érdekli. A karácsony azonban mindannyiunké. Ki egy nagyobb közösségében éli meg, ki a családjában, ki egyedül, a szívében gondol szeretteire. Élőkre és elhunytakra.

Boldog karácsonyt!