Különleges eseménnyel, a falukarácsonnyal, benne az Elevenn társulat műsorával, majd azt követően a helyi óvodások és az iskolások ünnepi produkciójával várták az érdeklődőket a kúriában, szerda este.

Nem hiába csalogatták egy jó közös program lehetőségével a gyermekek családtagjait és az érdeklődőket. A rendezvény kezdetére olyan telt ház kerekedett, hogy sokan már az épületbe sem tudtak belépni. Ők sem bánkódtak, hiszen a kellemes szélcsendes időben akkor már biztatóan alakult a forró italok (a tea és a bor) készítése. A félhomályban kellemes partihangulat alakult ki, és a vendégművészek műsora után már egy kis hely is kialakult a teremben. Pedig a legfiatalabb korosztály szívesen társult volna még a bábműsor történeteihez, de hát utánuk ők léptek a porondra. Igazi vigasztalásukra a profik még egy búcsúzkodós szaloncukoresővel is lelkesítették őket. Előbb az óvodások, majd a „nagyok”, az iskolások bűvölték el a közönséget.

Rauf Norbert polgármestert is megfogta ez a mágia. – A karácsonyt családi körben töltjük. Szenteste várjuk a Jézuskát, a másik kettőn pedig meglátogatjuk a szüleinket. Hogy ilyen nagyfiú, mint én, kapok-e ajándékot? Szeretném, de csak később tudok rá választ adni! Kiskoromban bátrabban gondoltam az ajándékokra. Akkor mi még szánkót szerettünk volna, hiszen annak idején még az is jutott a téli szünetekre. A síléc is abba a kategóriába tartozott, de egy falusi gyereknek, mint például nekem, az sajnos nem jutott. Viszont nagy örömet adott a dominó, később a rulett, a kisvonat, végül a legó.

A fiatalabb Norbert így vélekedett: – Én olyan autót szeretnék amit vezeték nélkül, a kezemmel lehet irányítani.

Dorka a kislánya pedig így: – Nagyon szeretem az állatokat, főleg a lovakat. Lovas játékot és szép babát is szeretnék kapni a Jézuskától.

Az udvarra lépő diákokat a helyi önkormányzat ajándékaival várta Sziliné Czeiner Re­náta.

– Már az előadás kezdetétől igazi izgalommal vártuk a kolléganőimmel, hogy elkezdődjön a munkánk, ami nagy örömöt adott nekünk. Kipakoltuk a kincseinket, és nagyon örültünk, hogy átvegyék tőlünk a gyermekek.