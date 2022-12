Hogyan kerül valaki egy kis megyei faluból, Előszállásról a magyar gokartvilág elitjébe? Honnan jött az ötlet, hogy ezt a kemény sportot válaszd?

– Az ide vezető út, ahogy az lenni szokott, a kemény munkán múlik. Természetesen nem ment mindig simán a dolog, voltak kudarcok, csalódások, de a kitartás meghozza az eredményeket. Az ötlet onnan jött, hogy kicsi korom óta szerettem volna autóversenyző lenni, ez volt az álmom. Aztán szüleim azt mondták, próbáljuk ki, hogyan érzem a vezetést, és ott ragadtam. Szinte az első pillanattól kezdve gyors tudtam lenni. Négy éve űzöm versenyszerűen ezt a sportágat, örömömre eddig elég sikeresen. Idén sikerült megszereznem az első országos bajnoki címemet a súlykategóriámban, a korábbi utánpótláscímek mellé, valamint a csapatunkkal, a Karting 365-tel szintén sikerült megnyerni a csapatbajnokságot, szóval elég sikeres éven vagyok, vagyunk túl. A hazai versenyzést továbbra is folytatom, de jövőre már külföldi rangos versenyeken is szeretném összemérni magamat a legjobbakkal. Köszönöm a szüleimnek, hogy lehetővé teszik ezt nekem.

Hogyan tudod összeegyeztetni a tanulást a versenyekkel?

– Középiskolás tanulmányaim alatt sokszor fordult elő, hogy megengedhettem magamnak, hogy a sportolást előnybe helyezzem, köszönhetően az iskolámnak. Az egyetem alatt ez már másképpen megy, inkább az edzéseket kell kényelmetlenebb időpontokban tartani, például sötétben. Maguk a versenyek mindig hétvégén vannak, úgyhogy azokkal sosem volt probléma.

Te is szereled a gokartot, vagy azt a csapattagjaidra bízod?

– A bajnokság biztosítja a felszerelést a versenyekhez, így nekem nincs szükségem sajátra, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen. Edzésekre gyakran a saját gépemet használom, mivel ennek sok előnye van. A szerelést főleg édesapámra bízom, de ahol tudok segíteni, ott én is részt veszek benne.

Melyik volt eddigi legemlékezetesebb futamod, eredményed, mire vagy a legbüszkébb?

– Nyilván a bajnoki címeimre vagyok a legbüszkébb, egy-egy futamot nehéz lenne kiemelni, mivel az egyik erősségem, hogy stabilan tudom hozni az eredményeket. Ettől függetlenül volt például olyan futam ebben a szezonban, ahol hátulról kellett rajtolnom, ott sikerült hatot előzni, így emlékezetesre sikerült.

Már egészen kis kora óta odavan az autókért, így nem volt kérdés, hova tart!



Manapság gyakran hallunk megemelkedett üzemanyagárakról: ez mennyire hat ki a te karrieredre?

– Sajnos alapból is egy elég költséges sportról beszélünk, így a megemelkedett üzemanyagárak minimálisan befolyásolják csak a karrieremet. Drágább például a pályák kibérlése, mint az üzemanyag.

Több cím büszke tulajdonosa.

Fotós: amatorgokart.hu

Milyen terveid és céljaid vannak a jövőt illetően? Hol látjuk Sonkoly Bálintot öt év múlva? Valamelyik Formula-sorozatban?

– Mindent beleadok, hogy a legmagasabb szintre fejlesszem a tudásom és a lehetőségekhez képest minél magasabbra juthassak, de mint említettem, ez egy drága sport, így sajnos egy Formula-szériáig eljutni szinte lehetetlen, mivel már a sokkal kevésbé komoly technikát használó motorsport kategóriákban való részvételnél is csillagászati összegekről beszélünk. Hol látom magamat öt év múlva? Szerencsére a gokartozásban is el lehet érni a csúcsig. Szeretnék eljutni nemzetközi tekintetben egy komoly szintre, rangos versenyeken részt venni, esetleg világbajnokságokon is indulni.

Mit vársz a legjobban a karácsonyban?

– A pihenést és a családdal töltött időt várom a leginkább. Jó ilyenkor egy kis időre távol maradni a versenyek és az egyetem nyüzsgésétől. Persze, a pihenésbe beletartozik a gokartozás is nálam, hiszen bőven van fejlődni valóm. Vannak téli kupák, amiken általában részt veszek, hogy szinten tartsam magamat a jó szezonkezdés érdekében. Ezenkívül fontosak az edzőtermi edzések, hogy bírjam a terhelést a versenyeken.