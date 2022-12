A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Mesemúzeuma szerdától péntekig a Móricz Zsigmond Általános Iskolában vendégeskedik. A PIM Mesemúzeuma és az Országos Színháztörténeti Múzeum Intézet Bábtára Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulójára komplex múzeumpedagógiai csomagot dolgozott ki általános iskolás gyerekcsoportok számára.

Moraveczné Szabó Ildikótól, a Móricz pedagógusától megtudtuk, a programok központjában Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeménye áll.

– A foglalkozások célja, hogy interaktív módon, izgalmas formai és vizuális megoldásokat használva dolgozzák fel Petőfi Sándor klasszikusát az általános iskolások számára. Ez a program jól illeszkedik a Móricz iskola filozófiájába, amely szerint fontosnak tartják a gyermekek irodalomszeretetre való nevelését.

Három korosztálynak három foglalkozást állítottak össze a szakemberek: a 6–9 évesek foglalkozásának Kalandozások János vitézzel a címe. A diákokkal közösen elevenítették meg a pedagógusok a történet főbb helyszíneit, óriásbábok segítségével játszották el János vitéz kalandjait.

A kilenc–tizenkét évesek János vitéz társasjátékon vehettek részt. A foglalkozás kiindulási pontja nem mindennapos: Jancsi és Iluska gyerekei tizenhárom évesek, és édesapjuk születésnapjára készülnek. A gyerekek tervet eszelnek ki, az éj leple alatt kiszöknek Tündérországból, hogy végigjárják apjuk kalandozásainak helyszíneit, mindegyik helyszínről egy-egy ajándéktárgyat szerezve. A legnagyobbak, a felsősök, rendhagyó irodalomórán vehettek részt, és a történetben fellelhető konfliktusokkal foglalkoztak. A három foglalkozás gyűjtőneve János vitéz (h)arcai, ezek népszerűek az országban, a PIN Mesemúzeum minden hónapban egy hetet utazik, és különböző városok iskoláiban tartják meg a foglalkozásaikat.

A múzeum részéről Bíró Dorottya és Krassza Ildikó tartotta a foglalkozásokat, amelyek az egész országban népszerűek, és büszkék arra is, hogy nemcsak itthon, hanem külföldön is népszerű az utazó múzeumpedagógiai foglalkozásuk. A közelmúltban Brüsszelben és Barcelonában is szerepeltek.