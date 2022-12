Dunaújvárosban december 17-én 16 óra 30 perctől a Vasas táncegyüttes flashmobja tekinthető meg, majd DJ Matkovics lép fel a Városháza téren. 18-án délután a negyedik adventi gyertyagyújtás köré szerveznek ünnepi eseményt, köszöntőkkel, vásárral és a Fun Company élő koncertjével.

Mezőfalván december 18-án a megszokottól eltérően, 15 órától indulnak a programok. Elsőként a Mezőfalvi Női Kar koncertjét láthatjuk, hallhatjuk a Magyarok Nagyasszonya római katolikus templomban. Közreműködik a Petőfi Sándor Általános Iskola gyermekkórusa, zongorán kísér dr. Bodolai György. A bő félórás előadást után a Piac téren folytatódik az ünneplés, ahol újabb darabokat hallhatunk az előbb említett együttesektől. Ezután Kristofory Valter plébános mondja el az ünnepkörhöz kapcsolódó gondolatait. A következőkben köszöntőbeszédet mond Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere. Végül fellobban a negyedik gyertya lángja is.

Kisapostagon továbbra is a Schalbert Alapítvány faházához várják az ünneplőket, 16 órára. Ismét lesz szeretet vendéglátás és újra hallhatjuk a Lila Akác Dalkört, valamint verseket, köszöntőket. A program befejezéseként gyertyát gyújtanak az ifjúsági klub, a Schalbert Alapítvány, a nőegylet képviselői.

Baracson december 18-án 16 órakor a faluházban községi karácsonyi ünnepet tartanak. Köszöntőt mond Várai Róbert polgármester. Műsort ad a Négy Vándor Óvoda gyerekei, a Baracsi Vadalmafa Népdalkör, a Kiscsapás Néptáncegyüttes, a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola AMI diákjai, a Baracs Néptáncegyüttes, Gárgyán Zoltán és Várai Áron népzenész. A szervezők meleg teával, forralt borral, zsíros kenyérrel várnak mindenkit.

Nagyvenyimen szintén december 18-án, vasárnap 16 órától a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár épületében tartják a negyedik gyertya ünnepét. A programban a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola harmonikazenekarának játékával hangolódhatunk a közelgő ünnepre, majd közös gyertyagyújtással itt is fellobban advent negyedik lángja.

Dunaföldváron az adventi hangulat már szombaton este fölerősödik. Ekkor kerül sor a Cantemus kamarakórus karácsonyi koncertjére az öregtemplomban, este fél hétkor. Advent negyedik vasárnapjának estéjén az események ismét a Vár udvarára vonzzák a különleges hangulatot keresőket. A vendégek már 15 órára érkezhetnek, hiszen akkor nyílik a vásár és a Vízisportkör Egyesület, a Kajak-Kenu Egyesület és a Beszédes József Vízitúra Sportklub dunaföldvári adventi válogatottja megkezdi a kínálást zsíros kenyérrel, a forró teával és a borokkal. Az áldást Szabó Oszkár katolikus plébánostól hallhatjuk. Az estét pedig az Ördögszekér Táncegyesület műsora fogja megkoronázni.

Előszálláson is ünnepélyes keretek között gyújtják meg a negyedik gyertyáját a falu karácsonyfája és koszorúja mellett, az Arany János utcai kőkeresztnél vasárnap 15 órai kezdettel. Az ünnepi műsort ezúttal az Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai mutatják be. Közreműködik Nyuli Mihály. A köszöntőt Farkas Imre polgármestertől halljuk, aki a gyertyát is meggyújtja. Természetesen az ott szokásos kedves vendéglátás sem marad el.

Nagykarácsonyban a szentmisét követően, a templomban tartják meg az adventi köszöntőt vasárnap délelőtt. Ez alkalommal a helyi Szent Miklós Általános Iskola diákjai szolgálnak ünnepi műsorral. A gyertyagyújtás a templomkertben található betlehem melletti koszorúnál történik.

Daruszentmiklóson a Klebelsberg-kúriába december 21-én, szerdán, 16 órára várják az érdeklődőket. Az Eleven Társulat gyermekműsorával kezdődik a program. Utánuk a helyi közönségkedvencek, az óvodások és az iskolások közös produkciója következik. A vendégeket teával és forralt borral fogadják, amihez arra kérik az odaérkezőket, hogy hozzanak maguknak otthonról bögrét!

Rácalmáson színes karácsonyi programokkal várják a település lakóit a művelődési ház parkolójában és a sportcsarnok küzdőterén december 17-én. 14 órától kézműves-foglalkozás, 15 órától színpadi program kezdődik a sportcsarnokban. Fellép a Rácalmási Gyermek Színjátszókör, az iskola énekkara és a Napsugár Asszonykórus, majd Szulák Andrea koncertjét, Takács Nikolas ünnepi előadása követi. 18-án a Piac téren felállított betlehemnél 15 órától a Rácalmási Glória Kamara Kórus műsora látható majd.

Kulcson 17-én falukarácsonyra várják a kulcsiakat a Nap Háza – Hold Udvara elnevezésű rendezvényházban a szociális intézmény területén. Délután karácsonyi kézműves-vásár lesz, betlehemes előadás a kulcsi gyerekek közreműködésével, fellép majd a Vidám Emberek Közössége is. A szervezők jótékonysági süti vásárt, és közös töltöttkáposzta-főzést is szerveznek becsületkasszával a kulcsi rászorulók javára.

Adonyban 18-án 15 órától a Sarlós Boldogasszony-templom a Gyöngyvirág Női Kar koncertjével ünnepelnek.