A hír hallatán azonnal felkerestük a fehérvári állatmentőket, hiszen mi magunk is megdöbbentünk, hogy milyen gazember az, aki ilyet tesz egy érző állattal? Mint kiderült, a cicus sokkos állapotban és őrületesen kiéhezve érkezett a szervezet állomására, de a reggelt már nem élte meg. Takács Adrienn, a FEMA Állatmentők önkéntese arról beszélt, hogy nap mint nap szélmalomharcot vívnak azért, hogy a tettesek megfelelő retorziót kapjanak.

– Bár elméletileg van állatvédelmi törvényünk, gyakorlatban még sincs retorzió a feljelentések nyomán. Ugyan az interneten sok kommentelő követeli a büntetést, valójában a többségük fotelharcos, ha szükség van rá, nem vállalják a tanúskodást. Az eddigi feljelentéseink közül egyetlen esetben sem született olyan elmarasztaló ítélet, ahol börtönre ítélték volna az elkövetőt! Pedig nem egy, nem kettő olyan eset volt, melyek még a TV stábokat is megmozgatta! Szélmalomharc, ami rengeteg időnket és energiánkat elveszi, amit a mentésekre fordíthatnánk. Sajnos, visszatartó erejű ítélet eleddig nem született... – mondta meghökkenésünkre az önkéntes, akit arra kértünk, adjon néhány tanácsot azoknak a gazdiknak, akik bármilyen okból nem tudják már ellátni háziállatukat.

– Kicsit messzebbről kezdem. Mivel mi örökbeadással is foglalkozunk, azt látjuk, hogy az emberek egy része impulzusvásárlás-jelleggel szeretne állatot befogadni. Az általunk támasztott feltételeket túl szigorúnak és felesleges túlaggódásnak találják, pedig ezek egyaránt szolgálják gazdi és állatok érdekeit. Sok olyan gazdijelölt van, aki nem rendelkezik olyan stabil anyagi háttérrel, ami szükséges ahhoz, hogy 10-15-20 évre felelősséget vállaljon egy kis négylábúért. Ilyenkor fordul elő, hogy az első nehézség: egy magasabb állatorvosi számla, anyagi nehézség, betegség és még sorolhatnám megoldását az állattól való megválásban látják. Ezekben az esetekben először érdemes a családban segítséget keresni, ha ez nem járható, akkor a szűkebb-tágabb ismeretségi körben és eztán következhetnek az állatvédelmi szervezetek – magyarázza Takács Adrienn önkéntes, aki hozzáteszi, hogy ezek a szervezetek jelenleg pokoli nehéz helyzetben vannak: – A menhelyek, gyepmesteri telepek befogadóképessége korlátozott, sőt túltelítettek, így ők is csak korlátozottan tudnak befogadni, de táppal, oltással is akár a gazdik segítségére lehetnek. Különböző állatos, gazdis közösségi csoportokban vannak pozitív példák, hiszen többen itt kérnek segítséget kérnek és kapnak is a nehéz helyzetbe jutott gazdik – zárta gondolatait.

Forrás: feol.hu