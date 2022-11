Szeretem a különleges, mosolyra fakasztó világnapokat. Amióta tudom, hogy november 10-én mit is ünneplünk, mindig nagyon várom. Az elmúlt néhány hétben még úgy tűnt, hogy lesz is kivel tölteni az estét, és gondolatban már készültem is rá. Persze, a szerelmi életemet sújtó prikézsia most is közbeszólt, épp a finisben, és már megint teljesen egyedül vagyok. De semmi irigység, úgyhogy ezúton is felhívom a társas kapcsolatban lévők figyelmét arra, hogy ma van a szeretkezés világnapja, ne felejtsenek el ünnepelni! A szingli sorstársaknak pedig jobb híján Javier Bardemet javaslom az est főszereplőjeként, popcornnal és egy kis csokival...