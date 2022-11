A történelem folyamán minden nép tisztelt valamilyen természetfelettit

A történelem folyamán minden nép tisztelt valamilyen természetfeletti lényt: az egyiptomiak, a görögök, a rómaiak és mások sok istenben, a monoteistának nevezett vallások hívei egyetlen teremtő lényben hittek. Az ősmagyarok hitvilágáról nagyon keveset tudunk, de az bizonyított, hogy egyistenhívők voltak, a világegyetem teremtőjét imádták. Ezért is nem maradtak fenn nyelvünkben istennevek. A ma is használt „Isten” megnevezés a szanszkrit istham, más források szerint az ótörök Es-ten szóból származik, tehát még a honfoglalás előtt került a magyar nyelvbe. Szent István királyunk az államalapítással párhuzamosan gondoskodott a hitéletről: szerzeteseket, hittérítőket hívott az országba, kolostorokat, templomokat építtetett.

A zsidó-keresztény hit alapját képező Ószövetségben Ábrahám, Izsák és Jákob népe előtt az Úr csodákkal mutatta meg, hogy Ő van, és Mózes az Ő kinevezettje. A csodák láttán a nép hitt az elkövetkezendő szabadításban. Jézus tanítással és csodatételekkel igazolta isteni származását, és akik vele voltak, hittek.

A kereszténység legnagyobb tanítója Pál, a hit fontosságáról így ír a zsidókhoz intézett levelében: „Hit nélkül pedig lehetetlen Isten kedvére lenni, mert aki elé járul, annak hinnie kell, hogy Ő van, és hogy megjutalmazza azokat, akik igazán keresik Őt”. A neves mohamedán hittudós, Abdulmajid Al-Zindani, így szól a muszlimokhoz: „Ó, ember! Mi az, ami elfordítja a figyelmed az Uradtól, Aki megteremtett és alakított? Vagy azt hiszed, hogy a semmiből jöttél? Azt hiszed, hogy a semmi – amely nem is létezik – teremtett meg? Nem tudtad, hogy a semmi nem tud teremteni?” A hit tehát egyidős az emberiséggel, és rendkívül fontos szerepe van az emberek közötti rend fenntartásában. A hit által képviselt törvények döntően erkölcsi tartalmakat, követelményeket nyújtanak a társadalomnak, olyan követelményeket, amelyek az együttélés szabályait rakják le, s mint ilyenek, alapvetően szükségesek a társadalmi béke, az emberi lét egyensúlyban tartásához. Azon nem is érdemes vitatkozni, hogy van-e isten, vagy, hogy melyik nép, melyik istenben bízik, mert ezeket a vitákat az évezredek során már milliószor lefolytatták, és végtére is, eredménytelenül, hiszen senkinek nem sikerült az emberiséget egy közös nevezőre hozni. „A hit »törvény«, vagyis mérték és princípium. A hitből következő erkölcsi magatartás – szükségesség” – írja Szent Pál a rómaiaknak.

A jogot viszont az ember alkotta! Az ember által kitalált szabályok és törvények, – bár rendszerint hitbéli alapokból indulnak ki – a politikai rendszer leképezői, ezért változnak olyan gyakran. Európában az állam és az egyház viszonya nem volt mindig konfliktusmentes, de a világi uralkodó többnyire a hit védelmezője (defensor fidei), az egyház pedig az uralkodó támogatója volt. Az Újvilágot rendszerbe foglaló alapító atyák még mind azt vallották, hogy a társadalom megszervezése csak jogi eszközökkel nem lehetséges, tehát szükség van a hit, a vallás adta keretekre, fékekre.

Még a demokrácia, a szabadság hazájában is az erényt hirdető és pártfogoló kultúrának kell ellensúlyoznia a jogokat. John Adams elnök szerint „alkotmányunkat erkölcsös és vallásos embereknek írták” (1785). Az alapító atyák legnevesebb ideológusa, Madison úgy vélte: „ami itt jog az emberekkel szemben, az kötelesség a Teremtő felé.” Jefferson szerint „a vallás morális része arra int bennünket, hogyan kell jól és hasznosan élni a közösségben.” Amerikai utazásáról írt könyvében a francia filozófus, Tocqueville arra a következtetésre jutott, hogy „bár a törvény lehetővé teszi az amerikai népnek, hogy mindent megtegyen, a vallás nem engedi, hogy bármit elképzeljen, és tiltja, hogy bármit merjen.” A morális kötelességeket nem a jog, nem is a kormány erőlteti rá az emberekre, hanem az a kötelességtudó, erkölcsös lelkiség, amit a hit által sajátít el az ember a családban és a szélesebb társadalmi környezetben.

Mostanában új szelek fújnak, és ezeknek a szeleknek nem tetszik sem az alapító atyák szemlélete, sem a klasszikus értelemben vett istenhit. De nem tetszik a család, az egyház, az embernek a természet által kapott joga sem. Mindezt maradi, elavult, az embert gúzsba kötő ostobaságnak kikiáltva akarják az embert egy másfajta szabadsághoz juttatni. A vallás a múlt maradványa, a család jelenlegi formájával együtt. Ki kell dobni ezeket az elavult konzervatív dolgokat! E „forradalmian új”, baloldali gondolkodás képlékeny anyagnak tekintve törekszik átformálni az embert, és mindeközben a társadalom teljes átalakításán mesterkedik. Új emberre van szüksége, aki a régi gondolkodás, hit, erkölcsiség helyett százszázalékosan alkalmazkodik majd a neki kínált új lehetőségekhez. Ha valakiben az az érzés támad, hogy ezt már hallotta valahol, nem téved! A gondolatmenet erősen hasonlít egy korábbi baloldali eszmeáramlathoz: átnevelni az embert, elszakítani elődjei erkölcsi, vallási hagyományaitól, új tanokkal teletömni a fejét, leválasztani az egyházról. Mi ez, ha nem az irányított demokrácia? Az új baloldali gondolat középpontjában persze nem az osztálykülönbségek állnak. Az esélyek rendbe tételében látja küldetését, mondván, a régi elvek nem hozták meg az emberiségnek az igazi egyenlőséget. Hibás és elavult az Amerikai Alkotmány, a Függetlenségi Nyilatkozat, az egyház, a konzervatívok, az összes vallási és emberi törvény, mert szerintük azok diszkriminatívak. Eljött az idő, hogy az emberiség szakítson velük. Az amerikai egyetemeken, kutatóhelyeken már igen erős a befolyása ezeknek a nézeteknek (ld. Ben Shapiro írásai), de Európában is egyre jobban érezhető a hatásuk. Ezért kapkodjuk gyakran a fejünket egy-egy, a józan észnek ellentmondó döntésen, hiszen itt még sokan vannak az évezredek alatt megszokott normák, az emberek között rendet tartó hit hívei. Érdemes lenne erről vitatkozni, érvelni a mi európai hagyományaink mellett, amíg nem késő!