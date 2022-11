Kulcs - A kisközösségek szerepe a települések életében vitathatatlanul nagy. Kulcson a Vidám Emberek Közössége pedig egyenesen a település motorjaként működik.

Hét éve a nyugdíjasklub alternatívájaként hét fővel alakult meg a csapat, Menyhártné dr. Zsiros Mária biztatására Kaiserné Gödöny Erzsébet vezetésével. Azonban a 2022. november 17-én megrendezett ünnepségen már huszonketten állták körül a születésnapi tortát.

A kisközösség tevékenységei szinte határtalanok. Ének- és táncprodukcióikkal színesítenek majd’ minden kulcsi rendezvényt, ha sütésről vagy főzésről van szó szívesen állnak csatasorba, akár füllesztő nyári melegben, akár csikorgó téli hidegben. A parkrendezésben vagy az ünnepi dekoráció fabrikálásában is példát mutatnak. Sőt, saját szervezésű rendezvényükkel a Duna menti nyugdíjas-találkozóval nem csak a környéken viszik jó hírét a településnek, de még a határon túlról is érkeztek vendégek Kulcsra.

A vidám évforduló jelentőségét még inkább hangsúlyozza az a tény, hogy a csapat minden tagja egyben a Vöröskereszt Helyi Szervezetének a tagja is. Tehát ha szükség úgy kívánja, véradást is szerveznek, adományokat gyűjtenek, és a rászorulókat patronálnak. Így a vidám évforduló mellett a humanitárius szervezet helyi viszonylatban kiemelkedő alakjait is köszöntötték.

A vöröskereszt helyi szinten kiemelkedő alakjait is köszöntötték

Kaiserné Gödöny Erzsébet a Vidám Emberek Közösségének és a Vöröskereszt Kulcsi Alapszervezetének vezetője megnyitójában a következőket mondta:

– Hét év nagy idő, de rendkívül gyorsan elrepült. Olyan szerencsés vagyok, hogy a vidámság és a szolidaritás egyszerre van jelen nálunk. Végtelenül büszke vagyok a csapatunkra. Mert sok mindent megértünk, magasságokat és mélységeket is együtt az elmúlt esztendők alatt. De az idő és a kitartás úgy összekovácsolt minket, hogy mára már csak a szeretet érvényesül – mondta el a csapat első embere.

Majd Csuhai Gyuláné Erzsike következett, aki gyönyörű verselésével tette magasztossá a rendezvény protokolláris részét.

Ezt követően a helyi vezető elmondta, hogy a szervezet ötvenhét taggal dolgozik Kulcson. Idén háromszor szerveztek véradást, amelynek során összesen nyolcvanöt fő segített a vérével a rászorulóknak. Majd Létay Ildikó titkár segítségével köszöntötték a példamutató véradókat. Jónás István harminckétszeres, Farkas Mihály harmincháromszoros, Bostyai Gyula negyvenszeres, Galina Sándor negyvenhétszeres és Jobb Gyula harmincszoros vér­adót. Elismerésben részesült a sokszoros véradók mellett Csikai Zsuzsanna és Rizmayer János kiváló önkéntes munkájukért.

Természetesen egy születésnapi esemény sem múlhat el torta nélkül. Így volt ez csütörtökön délután is. A nagyszerű, finom ebéd és az ízletes édesség után a vidám csapat táncra is perdült.