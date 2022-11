A szeptember 1-jén a költő szülővárosából, Kiskőrösről útjára indult vándorkiállítás a Petőfi Sándor-emlékév alkalmából jött létre, és közel egy éven át számtalan további településen várja majd az érdeklődőket. Az utazókiállítás kiemelt célja, hogy hazánkban és a határainkon túl is minél többekhez juttassa el élményszerűen Petőfi életművét, mutassa be életútját. A tárlat a haladás, sebesség, út, utazás fogalmaiból indul ki, és az aktuális kutatásokra alapozva, egyedi megközelítésből mutatja be a költő személyiségét, munkásságának ismert darabjait. A képzeletbeli utazáson 1845-ben szállunk fel a gyorsszekérre Petőfi mellé, hogy a „változó szerencse szekerén” felidézze számunkra múltjának meghatározó állomásait, és velünk együtt fürkéssze jövőjét. A tárlat az alkotói attitűdöt , a meghatározó döntési helyzeteket mutatja be, mint a költővé válás, az életpálya megválasztása, a közéleti szerepvállalás, az irodalmi élet szervezése vagy a családalapítás.

A múzeum nem szervezte meg előre, melyik iskola mikor, melyik osztállyal látogathatja a buszt, ezt mindenhol a helyiekre bízzák, hiszen nekik van meg a kapcsolatrendszerük az önkormányzattal, illetve az intézményekkel. Vagy a téma jó, vagy a szervezés mindenhol, de a szeptemberi indulás óta meglehetősen nagy leterheltséggel üzemel a busz mindenhol, így Dunaújvárosban is a két nap alatt. Annyiban változik ez csak, hogy míg a hétköznapokon inkább - főleg iskolai - csoportok, míg hétvégén inkább egyéni látogatók teszik ki a forgalom nagy részét.

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Gyenes A. Fanni múzeumpedagógus, tárlatvezető úgy látja, hogy a fiatalok érdeklődőek, és ebben a formában jobban befogadtahtó számukra az információ Petőfiről, mint a frontális oktatásban. Tulajdonképpen ez is volt a cél, hiszen ha csak néhány információt visznek is csak haza magukkal, akkor is többek lesznek ezzel. Tapasztalata szerint kisebb csoportosulások az Alföld című versnél alakulnak, ki, ugyanis az Alföld szikkadt földdarabjait ki lehet rakni puzzle formájában. Fel lehet rakni mágneses táblákat, ahol a versből részletek olvashatók ki. Ezt mindenki szereti korosztálytól függetlenül. Arra a kérdésre, hogy van-e valami extrém a kiállításban, azt a választ adta, hogy már önmagában az is extrém, hogy egy buszban, egy vándorkiállítás utazik, de lényegében a kiállított tíz „falon” - amik Petőfi életének fontos állomásait idézi fel születésétől a haláláig - található valami nagyon izgalmas dolgot, mint például Petőfi édesapjának a mészáros bárdja.

Szinte a teljes kiállított állomány a Petőfi Irodalmi Múzeumból származik, kivéve talán azt a rajzot, amit Petőfi készített Arany Jánosról, az ugyanis a Széchenyi Könyvtár gyűjteményéből származik.