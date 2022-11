Az ősz a legszebb évszak, bátran lehet az élénk színeket a pasztell színekkel összeházasítani, például a rozsdaszínnek a napságra, a vanília, a barnás árnyalatok jól állnak.

– Idén, mint minden ősszel divat a bordó. Szárított virágokat is bátran beletehetünk a csokrokba, az út széli kalászoktól kezdve, a hortenziát élő és száraz virágként is, különféle terméseket, zuzmós faágat, gombákat, fácántollat, színes festett levelet, mini dísztököt, bogyókat – ez lehet madárbirs, csipkebogyó, tűztövis is. Akár kisméretű almát, kőrózsát, ami nagyon trendi, ezektől kicsit hamvassá válik a csokor.

– Ősszel jól mutatnak a papír alapú csomagolóanyagok, ilyen lehet a retró újságpapír is, amit az őszi csokor alá tettem. Ebbe a virágkompozícióba kötöttem bokros rózsából, santiniből, ami egy krizantémféle, nagyfejű krizantémot, sedumból, borostyánból, aminek a bogyóját is előszeretettel használom, tettem még páfrány- és salallevelet és csipkebogyót – mutatja a külön erre az alkalomra készített csokrot Orosz Betti.

A szárított virágok is bátran beletehetők a virágcsokrokba

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

– A virágkötők többsége az őszi virágkötészetet szereti a legjobban, ez a legszínesebb. Ilyenkor és a karácsonyi, adventi témánál tud a legjobban szárnyalni a képzelet. A virágboltban látható olyan gomba is, amelyet kétfajta termésből állítottunk össze. A gomba kalapja egy lótusz, a tönkje pedig egy valódi gomba kiszárított tönkje. Ebben az időszakban a katicabogaras díszek is népszerűek, főleg gyerekeknek készített csokrokba, dísztárgyakba helyezzük azokat.

– Az őszi témájú kopogtatókat is kedvelik, sőt egy remek közös, akár családi program is lehet, ha gesztenyével körberagasztjuk az alapot, ezt a gyerekekkel együtt készíthetjük el – tanácsolta a szakember.