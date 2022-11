Az adventi időszak és a kórus fennállásának 70. évfordulója okán emelkedett hangulatú koncertnek lehettünk részesei. A hangversenyen a térség országgyűlési képviselője dr. Mészáros Lajos is részt vett.

Az önkormányzat részéről Szántó Péter köszöntötte a közönséget, aki beszédében fel­elevenítette a kórus 1952 óta datálható történetét. Az egykori Városi Tanács határozata alapján alakult kórus a Sztálin Vasmű Énekkar nevet viselte. Szakmai vezetője Székely Endre zeneszerző volt. Néhány éven belül több rangos szereplésük is volt, a többi között a Zeneakadémián is felléptek. Az évek során minősítésük Hangversenykórus Cum Laude lett. Az önkormányzattól 1999-ben megkapta a Pro Cultura Intercisae díjat, és 2020-ban a kórus – kulturális örökség kategóriában – bekerült a Dunaújvárosi Települési Értéktárba.

A születésnapi sorozat záró koncertjén Könyves Ágnes és Kurucz Gergely jelenlegi karnagyok mellett a kórus előző dirigensei is vezényeltek, valamint a kórus jelenlegi tagjait kiegészítve az egykoriak is énekeltek. Amíg a korábbi koncerten világi és egyházi kórusművekből összeállított műsort hallhatott a zeneszerető közönség, addig szombaton este, a jubileumi koncertsorozatból a harmadik az örömkoncert elnevezést kapta. Ugyanis a kórus tagjai magukból adtak egy szeletet, amikor a műsort a legkedveltebb műveiből válogatták össze. A többi között felcsendült két, hangversenyeken kevéssé hallható Kodály-mű: a Szép könyörgés és Sík Sándor verse alapján készült kórusműve is.

A közönség már hetven éve nem tud betelni a kórusénekléssel

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

A városi kórusélet kiemelkedő eseményén igazi öröm­énekléssel örvendeztették meg a közönséget a vegyes kar tagjai. Ezúttal is megtapasztalhattuk, hogy a kóruséneklésben és annak örömében van valami megmagyarázhatatlan és éteri, amivel már hetven éve nem tudunk betelni Dunaújvárosban. Ezekből az érzésből vihetett magával mindenki a szombati koncert után.