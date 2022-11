Nemrég startolt a duol.hu új kampánya, amelyben a legcukibb kedvenceket keressük Dunaújvárosban és környékén. A Kedvenc kedvenceink nevű versenyre november 16-án megkezdődött a nevezés, és már számtalan gazdi küldte be fotóját imádni való háziállatáról.

A kis kedvencek szerkesztőségünkben is nagy népszerűségnek örvendenek. A Dunaújvárosi Hírlap számos kollégájának életét teszik szebbé az állatkák, sokan több bundás családtaggal is rendelkeznek. Legyen az macska, kutya, vagy akár egy aranyos vadászgörény, munkatársaink egytől egyig igazán közeli kapcsolatot ápolnak háziállataikkal. A büszke gazdik örömmel meséltek, már-már áradoztak kedvenceikről. Volt is mit mesélniük, hiszen minden kisállattartó tudja, a cukiságok mellett egy percig sem lehet unatkozni. Jelen összeállításunkban megtekinthetik a szerkesztőség szeretett kedvenceit, a duol.hu felületén pedig további képek és történetek is elérhetők lesznek róluk.

Reméljük, hogy minél többen kedvet kaptak ahhoz, hogy saját házi kedvencüket is benevezzék a fotópályázatra. A gazdik így nem csak szeretett kis­állatukat mutathatják meg a nagyvilágnak, de nemes célt is támogathatnak, ugyanis a jelentkezéssel egy helyi menhelyet segíthetnek hozzá ahhoz, hogy 100 ezer forint értékű állateledel-utalványban részesüljön. A versenyre december 9-ig van lehetőség nevezni.