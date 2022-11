Az Országos Rajzfilmünnep Magyarország egyetlen olyan animációfilmes fesztiválja, amely három nap alatt 150-180 helyszínen zajlik egyszerre.

Partnereik magyar és nemzetközi filmstúdiók, archívumok, animációs képzési helyek és filmforgalmazók, amelyekkel együtt a rajzfilmek széles palettáját mutatják be az érdeklődők számára. A helyszíni szervezők a filmek kínálatából maguk válogathatták össze a kortárs és klasszikus filmek listáját, hiszen ők tudják a legjobban, hogy a közösség, amelyben élnek és dolgoznak, milyen alkotásokra kíváncsi. Minden évben bemutatják a magyar animáció egy-egy neves mesterének filmjeit, ezzel párhuzamosan a hazai film­stúdiók legfrissebb alkotásait, és a hazai művészeti egyetemek animációs hallgatóinak munkáit is műsorra tűzik. Az idei rajzfilmünnep fókuszát Jankovics Marcell és a 65 éve alapított Pannónia Filmstúdió munkássága adta, valamint külön összeállítással emlékeztek Bálint Ágnesre, születésének 100. évfordulója alkalmából.

Rajzfilmfigurákat lehetett rajzolni a festők klubjával

Fotós: Zsedrovits Eniko"

Rácalmáson a kicsiknek – többek közt a Manóvár óvoda csoportjainak – egy válogatást állítottak össze a Dúdoló, a Naszreddin hodzsa és a Bogyó és Babóca epizódjaiból, de elkülönítve volt diavetítés is. A nagyobbaknak és a felnőtteknek Jankovics Marcell rövidfilmjei közül a Küzdők és a Sisyphus fért be a kínálatba, de életét és munkásságát is bemutatták. Egész estés filmjei közül ezúttal a János vitézt vetítették le. Mindemellett látható volt egy válogatás a kortárs magyar stúdiók munkáiból (KGB, SALTO Film, BODDAH) is.

Érdemes külön kiemelni azt az összefogást és átgondoltságot, ami a rácalmási rendezvényt jellemezte. Ugyanis a ház kisközösségei is „beszálltak”, így volt kézműveskedés, meseolvasás, diavetítés az olvasóklub tagjaival, magyar rajzfilmek ihlette társasjátékokkal lehet játszani a Társasjáték klubbal, rajzfilmfigurákat festeni a Rácalmási Festők Baráti Klubjával.

A pályázatra beérkezett rajzokból kiállítást rendeztek

A „Kedvenc népmesehősöm” rajzpályázatra érkezett alkotásokból kiállítást rendeztek a program ideje alatt. Sokan pályáztak, köszönhetően annak is, hogy az iskolai művészetoktatásban is kihirdették az órán. A pályázatra volt online szavazás, de zsűri is értékelte az alkotásokat. A nyertesek ajándékokkal távozhattak. A filmvetítések idejére a gyermekek részére játéksarokkal készültek, hogy a felnőttek is kikapcsolódhassanak. Mindemellett forró teával és jó hangulattal várták az érdeklődőket. Hogy mi a titka egy ilyen sikeres rendezvénynek? Kundra Anikó igazgató elárulta, a csapatban van egy kisgyermekes édesanya, aki nagyon szereti a rajzfilmeket, másrészt kollégájuk, Gulácsi Zoltán mozis múlttal rendelkezik. Az ideiglenesen mozivá varázsolt rendezvényteremben egy felajánlásnak köszönhetően még pattogatott kukoricával is vendégül látták a nézőket.