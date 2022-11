Dunaújváros - Nyílt napra várta leendő hallgatóit, az intézmény által kínált képzések iránt érdeklődőket szombaton a Dunaújvárosi Egyetem. Az A09-es nagyelőadót megtöltő népes hallgatóságot dr. habil Balázs László oktatási rektorhelyettes köszöntötte, aki röviden beszélt az intézmény jelenlegi helyzetéről és céljairól is. Kiemelte, az egyetemen a közelmúltban zárult le egy komolyabb fejlesztési szakasz, amelynek keretében több mint egymilliárd forint értékben új laborokat, kutatási tereket alakítottak ki. Mindez továbbra is versenyképessé teszi a DUE-t, hiszen erre a kutatási és eszközparkra még hazai rangos ipari szereplők is gyakorta irigykedve tekintenek. Az előadó külön szólt a gyakorlati képzés fontosságáról és az immáron tíz éve, sikerrel bevezetett HASIT programról is.

Sokan jöttek el a DUE szombati nyílt napjára Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

Fotós: LI

„A legnagyobb kihívást számunkra is az jelenti, hogy folyamatosan próbálunk választ adni arra kérdésre, hogy milyen szakemberekre lesz szüksége a piacnak 3-5 év múlva... Ezt csak úgy tehetjük meg eredményesen, hogy a foglalkoztatókkal, a cégekkel napi kapcsolatban vagyunk. Közösen alakítjuk és fejlesztjük képzésünket. A hallgatók sikerességét biztosító programunk jól vizsgázott az elmúlt évtizedben, ennek bizonyítéka, hogy számos nívós hazai és külföldi egyetem is átvette már a DUE-n bevezetett gyakorlatokat.”

Balázs László előadását követően a felvételi eljárás menetével ismerkedhettek meg az érdeklődők majd a szakok bemutatkozása után tematikus workshopok várták a nyílt nap vendégeit. A gazdag programsorozatot ezúttal is campus túra zárta a Dunaújvárosi Egyetemen.