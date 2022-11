Kristin Harmel: A borász felesége

Champagne, 1940: Inès nemrég ment hozzá Michelhez, a neves pezsgőház, a Maison Chauveau tulajdonosához, amikor elkezdődik a német megszállás. Ahogy a helyzet egyre veszélyesebbé válik, Michel hátat fordít a házasságának, és fegyvereket rejteget az ellenállás számára. Inès fél, hogy lelepleződnek, de a főborász francia-zsidó felesége számára a veszély még nagyobb. Azt beszélik, hogy a zsidókat keletre szállítják, ahol szörnyű sors vár rájuk. Céline kétségbeesetten keresi a boldogságot, vakmerően a szívét követi, Inès pedig könnyelmű hibát követ el egy náci kollaboránssal, kockáztatva mindazok életét, akiket szeretnek, és a birtokot is, ami összeköti őket. New York, 2019: A nemrég elvált Liv Kent is élete mélypontjára jutott, amikor csökönyös, különc nagyanyja váratlanul betoppan, és ragaszkodik hozzá, hogy Franciaországba utazzanak. De az idős asszonynak titkos szándéka van, és egy évtizedeken átívelő tragikus története. Amikor a múlt és a jelen végül találkozik, Liv egy olyan útra lép, ami egyenesen a Maison Chauveau barlangjaihoz vezeti.„Ez a történelmi regény egy rendkívüli írás szerelemről, bátorságról és az emberi élet­ösztön erejéről. Harmelnek sikerül magával ragadnia a közönségét, és a történet végén még könnyekre is fakasztja őket.” – írja a Jewish Book Council kritikájában.

Az olvasót magával fogja ragadni a megindító dráma

„Micsoda sztori! Összetett, mégis egyszerű, mely megmutatja az emberek érzéseit, nézeteit és félelmeit, és hogy mennyire különbözően reagálnak rendkívüli helyzetekre, ez esetben a II. világháborúra.” – közli a Goodreads.

„Harmel részletgazdag, mégis lendületes olvasmánya arról, ahogy hétköznapi emberek felnőnek a rendkívüli körülményekhez a megszállt Franciaországban. Egy lenyűgöző alkotás a ledobott pilóták menekülőútjáról. Az olvasókat magával fogja ragadni ez a megindító dráma.” – írja Juliette Fay.

„Lebilincselő. Feszültségekkel teli történet személyes és politikai árulásról, bátorságról és önfeláldozásról.” – áll a Tampa Bay Times cikkében.

„Kristin Harmel ügyesen szövi az eseményeket a múltban és a jelenben, egyenlő hangsúlyt és szerepet adva mindkét történetszálnak, amelyek tele vannak titkokkal és árulásokkal, és próbára teszik az emberi erőt, törékenységet és gonoszságot.” – ajánlja a kötetet Armando Lucas Correa.

(Forrás: Bookline)