– Több korosztállyal foglalkozom az óvodától az általános iskolán keresztül egészen a felnőttekig. A mai verseny lényege nemcsak az eddig tanult gyakorlatok bemutatása, hanem a rutinszerzés, a színpadi vagy pódiumi előadási biztonság elsajátítása. Nagyon fontos, hogy a sok tornatermi gyakorlás után kapjanak fellépési lehetőséget a gyerekek, hiszen az izgalom, az utána következő sikerélmény, taps és érmek formájában mind erősítik az akaratot, a versenyszellemet és nem utolsósorban remekül szocializálja a társaságot. A zene, a ritmikus mozgás az emberek életének ősi idők óta része különböző formákban. Tehát az ilyen irányú cselekvés valahol a génjeinkben van. Éppen ezért fontos már egészen kisgyerekkorban ezt a belülről jövő és feltörő igényt fejleszteni. A verseny természetesen nem „vérre” ment, a már említett „színpadláz” leküzdésének gyakorlása miatt, az iskolások azonban egy alapminősítést szerezhettek, hogy kapjanak egy képet, milyen szinten tartanak. Régen jóval többen, akár hat településről is megjelentek. A járvány viszont alaposan megcibálta ezt a sportágat is. A többiek jórészt ekkor hagyták abba. Szerencsére most eljöttek a kecskeméti Arany János iskolából, ahol egyre több korosztály tartja az edzéseit. Jelenleg a gyerekek a legnagyobb vevők erre a fajta mozgásra, a zene és a táncosabb mozdulatok miatt. A felnőtteknél már teljesen más a kép – mondta a verseny szervezője.

Kruchió Márta aerobikoktató

Kruchió Márta Pusztaszabolcson 15 éve tart aerobikfoglalkozást. Nagy energiákkal készül a gyerekekkel a február végi, március eleji diákolimpiára. Szeretnének egy-két csapattal, vagy akár egyéniben is dobogós helyeket elérni. Reméli, a korábbi országos versenyek is hamarosan beindulnak, amelyben már első helyet és vándorkupát is szereztek.