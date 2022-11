Dunaújváros - Minden évben van egy olyan időszak, amelyen a legszomorúbb, egyben a legszebb is a temető. Ahogy az lenni szokott, a mindenszentek és a halottak napja alkalmából most is jóval többen látogattak ki a kegyeleti helyre, hogy koszorúkat helyezzenek el elhunyt szeretteik sírjánál, és hogy mécseseket gyújtsanak őértük. Az így életre keltett kis lángok fényei pedig, melegséggel és meghittséggel árasztották el az egész sírkertet, kedd délután pedig a ravatalozó előtti teret is.