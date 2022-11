A szombat délutántól késő estig tartó esemény vendégeit Leber Ferenc, a Paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének elnöke köszöntötte.

– Az egyesület 2001-ben alakult a paksi borok régi hírnevének visszaszerzésére, a kulturált borfogyasztás népszerűsítésére, a bor tiszteletére, amellyel az azzal foglalkozó emberek tiszteletét is próbálják megadni – tekintett vissza megalakulásuk történetére Leber Ferenc. Mint elmondta, a Sárgödör tér ma újra reneszánszát éli és az itteni pincék is gondos gazdákra találtak.

– A várossal közösen szervezzük rendezvényeinket, ilyen a mai nap, az Újboráldás is, továbbá az Országos Sillerfesztivál, valamint a saját szervezésű, rendhagyó tavaszi borverseny – sorolta az itt szervezett eseményeket az elnök, aki az idei helyi borokat úgy jellemezte, hogy az idén is üde, friss, zamatos és illatos, olyan, amely átmelengeti a szívet, lelket.

Ezt követően Szabó Péter Paks polgármestere mondott beszédet. – A Márton-nap egyik legfontosabb borünnepünk, a néphagyomány szerint erre az időpontra, forrja ki magát az újbor. A jó bor titka a természeti adottság, a fajta összetétel és a hozzáértő, gondozó kéz együttes végeredménye – mondta Szabó Péter, aki hozzátette, nem hiába, hogy Pakson is számtalan jó bort szentelnek meg ekkor.

A megnyitót követően a történelmi egyházak képviselői megáldották a helyi borászok idei borait, majd közönségkóstoló és kulturális program kezdődött. Az esten felcsendült a Siller Nótakör dalcsokra, koncertet adott a Medinai Tamburazenekar, majd fellépett Soltész Rezső, végül a Gang Band rock and roll zenekar játszott.

Az ide látogatók nem csak finom nedüket, de többféle, ízletes "libás" ételt is kóstolhattak, az elővételben megrendelt libacomb lakoma mellett a helyszínen libaburgert, libazsíros kenyeret, libatepertős kenyérlángost és libamájas lángost is kóstolhattak. A gyermekeket, felnőtteket emellett a Liba-lakban a Foltozoo, a Hirt présházban pedig két rajzfilmvetítés, a Lúdas Matyi és a Nils Holgerson várta. A kicsik Márton napi totón is kipróbálhatták a tudományukat.

