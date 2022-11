Már korábban is foglalkoztunk Mercédesszel, hiszen környékünk szülöttje malajziában járt egy séf világversenyen 2018-ban a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség támogatásával. Volenter István, a Bocuse d’Or döntőse készítette fel Adamek Balázst és Mercédeszt a versenyre. Akkor vegetáriánus ételt, egy meleg előételt, egy főételt és egy desszertet kellett készíteni a részükre bocsátott összetevők segítségével. Holland borjúnyelv és hátszín, kaluga kaviár, csokoládé és tea, ezen kívül zöldség és gyümölcs pürék közül kellett hármat választai és beépíteni az ételekbe.

Mercédesz a malajziai világversenyen

A már Michelin ajánlással rendelkező éteremben együtt dolgozik Mercédesz és férje, Horváth bence, aki a 67Sigma étterem séfje. Az étterem honlapja szerint a tradíciók továbbadásával, újdonságok megismertetésével, különleges, modern, mégis hagyományokon alapuló kreatív konyhával várják a vendégeket. Elsősorban magyar termelők, a környék kistermelőinek kiváló terményeit, alapanyagait dolgozzák fel és használják fel ételeikbe. Az étterem tulajdonában áll agy tarnócapusztai birtok is, melynek egyre bővülő terményfajtáit is felhasznáják az ételeikhez, melyet a gasztronómiában oly nagy hírű Michelin ismert el most. Ajánlásukban így írnak az étteremről: A jó minőségű termékekből friss, ízletes magyaros ételeket készítenek modern stílusban, udvarias kiaszolgálás melett. Megemlítik még a hangulatos helyszínt is, mely Székesfehérvár történelmi óvárosában található. Az étterem a közösségi oldalán úgy értkelte, hogy ez az elismerés a csapatuk évek óta tartó építkezésének, munkájának és kitartásának eredménye.

A 67Sigma csapata

Horváthné Murányi Mercédesz:

- Nagyon örülünk az elismerésnek. Büszkék vagyunk az egész csapatra akik nélkül ez nem jöhetett volna létre. És természetesen köszönjük a tulajdonosoknak is, Lehrner Lórántnak és feleségének Haluza Valériának. Mindenki azon dolgozik az étteremben, hogy a vendégeink a legjobban érezzék magukat és legteljesebb élményt kapják, örülünk,hogy egy ilyen visszajelzes mutatja hogy jó úton járunk! Továbbá gratulálunk miden díjazottnak!