Ahogy minden évben, úgy most is színes kínálattal készültek a virágboltokban és a nagyáruházakban is. Koszorúk, cserepes virágok, tűzött kompozíciók és csokrok között is nagy a választék.

Az, hogy milyen növényeket választunk szeretteink sírjára, több dologtól is függ. Például, hogy a sírhely fedett-e vagy sem, vagy milyen gyakran van időnk a sírokat és ezzel együtt a virágokat gondozni. Akinek az idő fontos választási kritérium, könnyen lehet, hogy egyéb vásárlásai mellett az áruházak választékából szerzi be a sírra valókat. De aki jobban kedveli az egyedi és kézműves termékeket, az egy közeli virágbolt felé kanyarodva járhat a legjobban. Mi a rácalmási Virágsarok vezető virágkötőjét és tulajdonosát Tóth-Molnár Mónikát kérdeztük meg a témában.

Újszerű és tartós a kőedénybe készült, tűzött kegyeleti dísz

– Újdonságok nálunk a kőedényes, tűzött készítmények, amelyek tartósabbak, mint a tálba készült tűzött kompozíciók, vagy a már szinte hagyományos fatalpra készült kegyeleti összeállítások. A kőedényes sírdíszek sok méretben és számtalan formában elérhetőek, mérettől függően 2500-5500 forintba kerülnek. A fatalpas készítményekből van egészen kicsi is, például urnafalra akasztható is 900-3000 forint az áruk.

– Népszerűek az oázisba épített tűzött sírdíszek. Készülhetnek száraz virágból, vagy művirág felhasználásával. A tartósabb kompozíciók díszítőelemei sem elsősorban selyemvirágok már. Inkább használunk száraz virágokat, vagy habrózsát, papírvirágokat. Átlagos méretben a virágoktól függően az áruk 5000 és 7000 forintig terjed. Kifejezetten elegánsak az élővirágos sírdíszek, amelyek vizes tűzőhabba készülnek. Lehetnek akár egyvirágosak, vagy sok virág harmóniájával díszítő nagyobb virágkötészeti termékek is. Ezek nagyobb részét kifejezetten megrendelésre, egyedi igények alapján készítjük.

A megemlékezés virágai közül még mindig a legtöbben krizantémot visznek a temetőbe cserepes, vagy vágott kivitelben. A virágnak számos fajtája van, amelyből sok nálunk is megvásárolható. Csak, hogy néhányat említsek tűszirmú, illetve pókos 750 forintba kerül szálanként, a nagyfejű 800 forint, vagy a bokros típusúak különböző színben és fajtában, átlagosan 790 forintért megvásárolhatók üzletünkben. Sokan – főleg az idősebb korosztály tagjai közül – tesznek szegfűt is a temetői vázákba, az egyszínűek mellett a cirmosak is népszerűek tűzött kompozícióban, vagy szálas virágként, egyaránt 390 forintért lehet hozzájutni nálunk.

– A hagyományos kegyeleti termékek a koszorú. Ennek az ősi kötészeti formának a kör kapcsán magának is szimbolikus jelentése van, hogy az élet sohasem ér véget. Több technikával készült koszorút is tudok ajánlani a temetőkbe. A műanyag, fröccsöntött koszorúk mára teljesen kimentek a divatból. A műfenyősekből is csak párat tartunk már. A tobozalapra készültek szintén kissé kezdenek visszaszorulni, hiszen ezek drótozással készülnek. A drága síremlékeket pedig féltik a hozzátartozók a szennyeződéstől. Inkább olyan helyre érdemes ilyen toboz alapú koszorút választani, ahol akasztani lehet. Mert azért sok szép is készül belőle nálunk is, főleg örökzölddel. 1500-2500 forint között számolhat, aki ilyet választ.

A legtöbben még mindig krizantémot visznek a temetőbe

– Nagyon szép, természetes hatásúak a moha alapra készült keresztek, szívek és koszorúk. A jelenlegi időjárást figyelembe véve én most ilyet választanék olyan sírokra, amelyet ritkábban tudunk látogatni. Most ez sokkal tovább lehet szép, szemben a fenyős díszítésűekkel, amelyek a mostani tavaszias időben vélhetően elég gyorsan le fognak potyogni. A mérettől és a díszítettségtől függően 1090-3000 forint között elérhetőek a rácalmási virágüzletünkben.

– Szép dísze lehet a síremléknek egy szalma és örökzölddel készült koszorú is, amelyet nálunk 2000-4500 forint között lehet megvásárolni. A nagyáruházak nem tudnak az ünnepek alatt nyitva lenni. Azonban mi – és minden bizonnyal a hozzánk hasonló virágboltok is – november 1-jén, mindenszentekkor és november 2-án, halottak napján is nyitva vagyunk, egész nap várjuk a vásárlókat.