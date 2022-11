Fájdalom. Lehet testi és lelki is. Embere válogatja, melyiket ki hogy bírja. Régi mondás, hogy a szépségért meg kell szenvedni. De mégis mennyire? És egyáltalán mi számít szépnek? Ami, vagy aki az egyiknek szép, az a másiknak csúnya. A szépség relatív. A fájdalom kevésbé, persze mindenkinek más a fájdalomtűrő-küszöbe. A lelki fájdalom számomra nehezebben elviselhető, mint a testi, és ráadásul lassabban is múlik. Szokták mondani, hogy az idő minden sebet begyógyít. Legalábbis így tartja a mondás. De vajon igaz ez a lelki sebeinkre is? Vajon tényleg minden könnyebb lesz idővel? Sajnos a patikákban nem kapni lelki bajainkra rapid doló fájdalomcsillapítót.