– A szorgos kezek munkája nyomán időről időre megszépül a nagyvenyimi arborétum. 2008 óta gondozzák a területet az erdőjárók. A tavaszi nagytakarítás, metszés után az őszi tennivalók is adnak feladatot az önkénteseknek – mondta el lapunknak Németh László fő szervező. A mostani alkalommal is nagyon igyekeznek minden tőlük telhetőt megtenni. Bár a növények komolyabb, vagy nagyobb karbantartására, megújítására most nem jut idő és energia, azért nem telik el az idő haszontalanul, hiszen az erdei utakról bőségesen van letakarítani való levél. Az összegyűjtött leveleket a korábbi évek szokásaihoz képest most nem égetik el, hanem mulcsként, illetve komposztként hasznosítják a helyszínen. Begereblyézik a bokrok alá és csak a fűről szedik le. Az őszi akcióban általában kevesebben tudnak részt venni. Tavasszal jóval többen vannak, már csak az éves közgyűlés miatt is. Ennek ellenére nagy érték, amit a lelkes kis csapat végez e napon. Többen jöttek Nagyvenyimen kívülről is.

Minden évszak tartogat szépséget a Szent Bernát Arborétumban Nagyvenyimen

– Sajnos, csak az arborétum állapotát tudjuk ilyenkor megtartani. Fejlesztésekre nagyobb létszámra lenne szükségünk. Bízunk benne, idővel nemcsak a túraklub tagjai érzik magukénak az arborétumot, hanem akik errefelé járnak, és olvassák a felhívásainkat, azok is csatlakoznak egyszer.