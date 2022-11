Duol podcast 20 órája

Középvezetőből szicílai idegenvezető lett, megtalálta az álmát - podcast

Nem meglepő, hogy Szicília szépsége rabul ejti az embert, ahogy Magyar Ágnest is elvarázsolta Cefalu, a kedvelt üdülőhely (amely a világörökség része is). A fiatal hölgy 2016-ban úgy döntött, engedelmeskedik az álmának, és maga mögött hagyta addigi életét. Mindössze egy hátizsákkal útra kelt, és a kereskedelmi középvezetői állást az idegenvezető szakmára cserélte. Azóta is ott, a szicíliai Cefaluban él, s mára már programokkal, transzferrel és szálláshelyek biztosításával szeretné, ha a vendégei is ízelítőt kaphatnának ennek a csodálatos szigetnek a szépségéből. A többi között erről mesél nekünk a legújabb podcastrovatunkban Ágnes.

